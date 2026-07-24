Pijani otac ubio tek rođenog sina, osuđen na doživotnu robiju: 'Bijes si iskalio na njemu'

Muškarac iz Engleske osuđen je na doživotni zatvor zbog ubojstva svog novorođenog sina, kojega je toliko snažno tresao da je zadobio teške ozljede mozga i leđne moždine, prenosi Sky news.

Tragedija se dogodila u srpnju 2022. godine u engleskom gradu Chardu. Tony Bartlett (39) i njegova tadašnja partnerica Evelyn Ballentyne, ujedno i djetetova majka, kobne su noći otišli u pub.

Njezini roditelji, odnosno baka i djed s majčine strane, za to su se vrijeme brinuli o bebi koja je imala tek četiri tjedna.

Bartlett je tijekom večeri popio osam i pol pinti piva prije nego što se vratio kući gdje je išao nahraniti bebu bočicom u dnevnoj sobi.

Dijete je povraćalo mlijeko, što ga je, čini se, frustriralo.

Kobne ozljede

Zatim je snažno protresao sina, čime mu je nanio strašne ozljede. Mozak mu je bio toliko oštećen da beba nikada više nije došla svijesti te nije mogla samostalno disati. Također je imala tri slomljena rebra, a utvrđeno je da te ozljede nisu nastale tijekom reanimacije. Ubrzo je proglašena mrtvom u Kraljevskoj dječjoj bolnici u Bristolu.

Bartlett je osuđen za ubojstvo nakon što je porekao optužbu i alternativnu točku optužnice za ubojstvo iz nehaja.

Tužitelj Charles Row KC kazao je kako je optuženi otac bio "pijan i frustriran".

"Ne može sebi priznati da je, dok je bio pijan, u trenutku čistog nasilja, učinio nešto zbog čega će žaliti do kraja života", poručio je tužitelj poroti.

Izričući presudu, sudac je rekao Bartlettu: "Ne sumnjam da se ova strana tragedija ne bi dogodila da niste bili toliko pijani".

Sudac se osvrnuo na kobne trenutke hranjena bebe, koja nje prihvaćala bočicu što je kod Bartletta probudilo bijes.

"Iznenada si pobjesnio i taj si bijes istresao na sinčiću. Snažno si ga protresao, čvrsto ga stežući oko prsa. To je trajalo nekoliko sekundi ili najviše minutu. Samo u tom kratkom vremenu htjeli ste ga ozbiljno ozlijediti", dodao je sudac.

Stručnjaci su potvrdili da su bebine ozljede nastale zbog "snažnog tresenja", a prijelomi "stiskanjem i držanjem".