Par u Indoneziji javno bičevan, dobili 140 udaraca: Razlog? Pili alkohol i seksali se van braka

Par u Indoneziji kažnjen je s ukupno 140 udaraca štapom zbog spolnog odnosa izvan braka i konzumacije alkohola, što predstavlja kršenje šerijatskog, odnosno islamskog vjerskog zakona, piše BBC.

Dvadesetjednogodišnja žena onesvijestila se nakon, kako su navele vlasti, rekordnog broja udaraca tijekom javnog bičevanja u pokrajini Aceh. Tri policajke naizmjence su je udarale štapom od ratana dok je plakala.

Nakon što se srušila, policajke su je odnijele s pozornice do vozila hitne pomoći.

Par je kažnjen u četvrtak zajedno s još četvero ljudi, među kojima je bio i pripadnik islamske vjerske policije, a svi su proglašeni krivima za kršenje šerijata.

Bičevanje je u vjerski konzervativnoj pokrajini Aceh uobičajena kazna za kršenje islamskog zakona, iako ta praksa već dugo izaziva kritike organizacija za ljudska prava koje je smatraju okrutnom.

Prema islamskom kaznenom zakonu u Acehu, spolni odnos izvan braka kažnjava se sa 100 udaraca štapom, dok je konzumacija alkohola kažnjiva s 40 udaraca.

Pripadnik islamske vjerske policije kažnjen je s 23 udarca štapom, kao i njegova partnerica, zbog boravka u neposrednoj blizini u privatnom prostoru.

Uhićen je jer je zatečen nasamo s njom u njezinoj kući, rekao je za BBC Indonesian Muhammad Rizal, čelnik islamske policije u Acehu, dodavši da će policajac biti otpušten iz službe.

Aceh je jedina pokrajina u većinski muslimanskoj Indoneziji u kojoj se provodi šerijatski zakon, a mnogi prekršaji kažnjavaju se javnim bičevanjem.

