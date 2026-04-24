Vatikan poručio: Blagoslov da, ali ne za sve? Papa Lav jasno povukao crtu

Iako je Katolička crkva još daleko od mogućnosti crkvenog vjenčanja homoseksualnih parova, papa Franjo je isto tako jasno rekao kako se "nikome" ne smije uskratiti blagoslov. No njegov nasljednik papa Lav XIV. je, iako je već duže od godinu dana na čelu Crkve, dosad izbjegavao jasno reći svoje mišljenje i o tom pitanju.

No nakon inicijative njemačkog kardinala to više nije bilo moguće. Doduše Marx je poslanicu uputio svojoj nadbiskupiji München-Freising, ali dodatnu težinu svakako ima što je on i bivši predsjednik Njemačke biskupske konferencije i u njoj se poziva na smjernice i te Konferencije i Središnjeg odbora njemačkih katolika (ZdK).

On doduše i tu piše kako sakrament braka "nije moguć" za homoseksualne parove, ali se "odustaje od dosadašnjeg kategoričkog 'ne' blagoslovu tih parova". U duhu pape Franje ponavlja kako "niti jedan par ne smije biti odbijen" i kako "Crkva parovima koji su povezani ljubavlju iskazuje priznanje i nudi im pratnju". Niti kardinal ništa ne naređuje dušobrižnicima u svojoj nadbiskupiji, ali im to savjetuje kao "temelj pastoralnog djelovanja".

Tutti, tutti, tutti...

Smjernica o blagoslovu "svih" parova usvojena prije godinu dana već se provodi u biskupiji Limburg, na čijem je čelu donedavni predsjednik Njemačke biskupske konferencije i nasljednik kardinala Marxa, Georg Bätzing. Parovi mogu dobiti blagoslov i u biskupijama Trier te Rottenburg‑Stuttgart jer je to još uvijek uvelike u nadležnosti tamošnjeg biskupa. Utoliko sasvim drukčija situacija vlada ondje gdje glavnu riječ imaju konzervativni biskupi, primjerice u biskupijama Köln, Regensburg ili Passau.

Očito je to sad već bilo previše za papu Lava XIV. U zrakoplovu pri povratku sa svog puta po Africi je izjavio kako se Vatikan ne slaže s formalnim blagoslovima homoseksualnih parova izvan onoga što je dopustio papa Franjo, kada je rekao da "svi" mogu primiti blagoslov.

Potom je Lav dodao i kako je čuvena i sporna Franjina izjava blagoslova za tutti, tutti, tutti ("svi, svi, svi") izraz uvjerenja Katoličke crkve "kako su svi dobrodošli i pozvani slijediti Isusa", ali tu su i granice gdje Crkva "nije spremna prihvatiti" veću liberalizaciju i tu nema "formalnog" blagoslova takvih parova.

To nije glavni problem

"Skloni smo misliti kako Crkva, kada govori o moralu, govori samo o seksualnom moralu. U stvarnosti, mislim da postoje mnogo veće i važnije teme poput pravde, ravnopravnosti, slobode muškarca i žene, vjerske slobode", izjavio je papa Lav XIV. u avionu na povratku s puta po Africi.

Ali upravo pod dojmom viđenog na tom kontinentu se osobito osvrnuo ne samo na problem migranata, nego i na uzroke zašto ti nesretnici napuštaju svoje domove. U rješavanju tog problema bi se, rekao je, osim bogatijih država morale uključiti i multinacionalne kompanije. Afrika se još uvijek u očima mnogih promatra kao kontinent iz kojeg se tek mogu uzimati sirovine i bogatstva, bez obzira na sudbinu ljudi koje tamo žive, naglasio je papa.

A kad je riječ o migrantima, Lav XIV. je također oštro upozorio: "To su ljudi. I moramo ih tretirati kao ljudska bića, na ljudski način – a ne gore nego kućne ljubimce."

