Papa Lav XIV. imenovao hrvatskog nadbiskupa na važnu funkciju u Vatikanu

Papa Lav XIV. je danas, 30. ožujka, imenovao nadbiskupa Petra Rajiča, titularnog nadbiskupa Sarsenteruma i dosadašnjeg apostolskog nuncija u Italiji i Republici San Marino, novim prefektom Papinskoga doma – stoji u priopćenju Tiskovnog ureda Svete Stolice, javlja Vatican News.

Mons. Petar Antun Rajič rođen je 12. lipnja 1959. godine u hrvatskoj obitelji u Torontu, od oca Liberana i majke Dominike rođ. Mustapić. Za prezbitera je zaređen na svetkovinu sv. Petra i Pavla 1987. godine u mostarskoj katedrali, na naslov Trebinjsko-mrkanske biskupije.

Nakon što je dvije godine djelovao kao župni vikar u Torontu, otišao je u Rim gdje je od 1989. do 1991. boravio u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima.

U Rimu je pohađao Papinsku akademiju za spremanje diplomata. Na Papinskom lateranskom sveučilištu 1993. godine stekao je doktorat iz područja kanonskog prava. Iste godine stupio je u diplomatsku službu Svete Stolice.

Tajnik u papinskim predstavništvima u Iranu

Obnašao je službu tajnika u papinskim predstavništvima u Iranu (od 1993. do 1996.) te Litvi, Estoniji i Latviji (od 1996. do 1998.).

Bio je i tajnik zamjenika Državnoga tajnika Svete Stolice mons. Giovannija Battiste Rea. Od 2003. je kao komornik ili dvorski prelat u Prefekturi Papinskoga doma sudjelovao u organizaciji općih i privatnih audijencija Svetog Oca.

Dana 2. prosinca 2009. godine papa Benedikt XVI. imenovao ga je naslovnim nadbiskupom Sarsenteruma i apostolskim nuncijem u Državi Kuvajtu, Kraljevini Bahreinu i Državi Kataru te istodobno apostolskim delegatom na Arapskom poluotoku. Za biskupa ga je 23. siječnja 2010. u mostarskoj katedrali zaredio državni tajnik Svete Stolice kardinal Tarcisio Bertone.

Dana 27. ožujka 2010. imenovan je za apostolskog nuncija u Republici Jemenu te u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Papa Franjo ga je 15. lipnja 2015. imenovao apostolskim nuncijem u Republici Angoli i Demokratskoj Republici Svetom Tomi i Prinsipeu. Dana 15. lipnja 2019. imenovao ga je apostolskim nuncijem u Republici Litvi, a od 6. kolovoza iste godine i u Republici Estoniji i Republici Latviji.

Papa Franjo je 11. ožujka 2024. imenovao mons. Petra Antuna Rajiča apostolskim nuncijem u Talijanskoj Republici i Republici San Marinu.

