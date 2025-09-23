Ovo su sigurni znakovi da su vam hakeri napali mobitel: 'Jedna situacija posebno zabrinjava'

Pametni telefoni odavno nisu samo sredstvo za komunikaciju. Oni su naše osobne arhive fotografija i glazbe, prave džepne baze podataka, računala u džepu, kalendari i poslovni asistenti.

Upravo zbog količine informacija koje pohranjuju, postali su glavne mete cyber napada. Iako većina korisnika vjeruje da je njihov uređaj vjerojatno siguran, u stvarnosti hakeri često uspijevaju prodrijeti u telefone potpuno neprimijećeno. Zato je ključno znati prepoznati rane simptome da je vaš pametni telefon kompromitiran.

Brzo pražnjenje baterije

Ako primijetite da se baterija na telefonu prazni znatno brže nego ranije, to može biti znak da u pozadini radi maliciozni softver. Takvi programi i računalni kod koriste velike resurse uređaja i često dovode do pregrijavanja, što je prvi alarmantni signal.

Neočekivana potrošnja interneta

Znatno veći računi za mobilni internet ili iznenadna velika potrošnja podataka mogu ukazivati na to da vaš telefon u pozadini šalje podatke nepoznatom serveru putem interneta. Najčešće se radi o osobnim informacijama, fotografijama ili čak lozinkama.

Usporavanje operativnog sustava telefona

Nagli pad performansi, „zamrzavanje“ uređaja pri pokretanju aplikacija i česti restarti telefona mogu značiti da je uređaj zaražen virusom ili malwareom. Iako stariji modeli telefona prirodno usporavaju s vremenom, iznenadna i učestala usporavanja obično ukazuju na prisutnost zlonamjernog softvera.

Nepoznata aplikacija na ekranu

Jedan od najlakših načina da provjerite je li vaš pametni telefon kompromitiran jest pregled instaliranih aplikacija. Ako primijetite aplikaciju koju niste sami preuzeli ili ikonu koja izgleda sumnjivo, moguće je da se radi o prikrivenom malwareu.

Poruke i pozivi koje niste poslali

Kada prijatelji ili kolege počnu primati SMS-ove, e-mailove ili pozive s vašeg broja koje niste inicirali, to je ozbiljan znak da je uređaj hakiran. Takve poruke obično sadrže poveznice na zlonamjerne web stranice i služe za širenje infekcije.

Aktivnost kamere i mikrofona

Posebno zabrinjava situacija kada kamera ili mikrofon rade bez vaše dozvole. Ako primijetite da se ikona kamere sama pali ili da aplikacije traže neuobičajene dozvole, postoji mogućnost da vas netko špijunira. Novi modeli telefona često imaju ikonu aktivnosti kamere u statusnoj traci, što može pomoći u otkrivanju ovakvih aktivnosti.

Poplava reklama

Velik broj iskačućih prozora i reklama, čak i kada ne koristite internetski preglednik, znak je da je telefon zaražen adwareom ili malwareom. Iako manje opasan od drugih oblika napada, ovaj tip infekcije narušava privatnost, otežava korištenje uređaja i usporava njegovo funkcioniranje.

Savjeti stručnjaka

Za razliku od klasičnih računalnih virusa, ransomware (virusi koji traže "otkup" podataka) i tracking virusi (koji prate aktivnosti korisnika) za pametne telefone često su sofisticiraniji – imaju napredniji računalni kod i skriveni su duboko u operativnom sustavu uređaja. Dok korisnici računala relativno lako primijete da nešto nije u redu – kroz usporen rad sustava, čudne prozore ili nestanak datoteka – virusi i malware na pametnim telefonima mogu mjesecima raditi u pozadini bez očitih simptoma. Upravo to ih čini vrlo opasnima.

Postoje i slučajevi kada su znakovi infekcije na pametnom telefonu očiti – iznenada nestaju instalirane aplikacije, informacije ili datoteke poput fotografija i videozapisa. Stručnjaci upozoravaju da je prosječnom korisniku gotovo nemoguće samostalno prepoznati ovako sofisticirane infekcije naprednim virusom za praćenje. Zato je važno koristiti antivirusne programe i alate za skeniranje, kao i redovito ažurirati operativni sustav. Ove mjere značajno smanjuju rizik jer novi sigurnosni paketi često blokiraju pokušaje zlonamjernih aplikacija da se instaliraju ili sakriju.

Ako prepoznate ovakav problem, stručnjaci savjetuju nekoliko koraka. Prvo ažurirajte operativni sustav i aplikacije, zatim instalirajte pouzdan antivirus i obrišite sumnjive programe. Po potrebi resetirajte uređaj na tvorničke postavke i redovito mijenjajte lozinke za sve važne račune. Kako biste izbjegli hakerske napade, preuzimajte aplikacije isključivo iz službenih trgovina poput Google Playa i App Storea, ne klikajte na sumnjive poveznice i koristite dvofaktorsku autentifikaciju, najčešće putem e-maila i SMS-a vezanog uz uređaj. Redovito radite backup podataka, bilo na vanjsku memorijsku karticu ili cloud uslugu, kako biste dodatno zaštitili važne osobne i privatne informacije.

