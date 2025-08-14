Ovo su muškarci koji su htjeli u desant na Široki Brijeg: 'Otkud ja znam da je Velika Gospa?'

Nakon što je propao "desant" od 1000 muslimana na Široki Brijeg uoči Gospe, novinari su razgovarali s pojedincima koji su se okupili kako bi krenuli prema Širokom Brijegu.

Podsjetimo, policija je jutros privela Sanina Musu koji je najavljivao organizirano klanjanje namaza muslimanskih vjernika u Širokom Brijegu, pozvao je tisuću muslimana da to učini, no policija je bila zabranila taj skup.

Sveukupno se skupilo šest njegovih pristalica u Jablanici. Jedan od pristalica novinarima je odgovorio zašto nije krenuo u Široki Brijeg: "Ja ne mogu ići sam. Mene ne bi mogli otjerati s klanjanja, ja nisam žensko, ne bojim se nikog osim Alaha. Ali neću ići sam", rekao je i ponovio da se ne boji nikog osim Alaha.

Na pitanje novinara koji je cilj klanjanja uoči Velike Gospe odgovorio je: "Otkud ja znam da je Velika Gospa? Eto, nismo (znali, op.a)." Čuo se komentar sa strane: "Onda možemo iduće nedjelje doći pa klanjati."

Na pitanje što žele dokazati klanjanjem u Širokom Brijegu, odgovorio je: "Pa, da se može klanjati. Pa ja sam se na autoputu u Njemačkoj klanjao pa me nitko nije pitao. Jedino u Bosni ne može se klanjati. Kako može netko zabraniti ženi koja nije ometala nikog i nikog nije ugrozila? To je čisto zbog vjere, ima video snimak."

Novinari su ga pitali zašto nije išao u Stolac gdje navodno ima diskriminacije.

"Brate moj, ja tebe volim u ime Alaha, ali ovo što se radi muslimanima...", počeo je. Novinari su inzistirali: "Idete u Široki gdje nema Bošnjaka."

"Što to ima veze, je li Široki Bosna? Ja sam došao iz Amerike, ne znam što se sve dešava." Muškarac nije htio reći svoje ime, mediji objavljuju da se radi o umirovljeniku Ismetu.

"Pa da ga iskoristiš u loše ime", odgovorio je novinarki i dodao: "Ovo je bruka i sramota za cijelu državu jer se samo jedan narod zloupotrebljava i radi se što se hoće s njim, a ostali mogu raditi što hoće – i katolici i pravoslavci – jedino muslimani ne mogu."

Senad Klopić, potpredsjednik Musine stranke, komentirao je i poziv Muamera Hasanagića koji je preko društvenih mreža pozvao muslimane koji budu išli u Široki Brijeg da ponesu oružje.

"Svi vi koji budete išli tamo, a tko god od vas ima oružani list, osobno naoružanje... Neka ga ponese sa sobom i neka s tim naoružanjem bdije dok ostali klanjaju. Tako nas i Kur'an uči. Govorim vam to zato što idete u jedno veliko leglo ustašluka", poručio je ranije Muamer Hasanagić.

"To je njegov osobni stav, nismo mu odobrili. To su šerijatski propisi, ne ulazimo u to. Ali to je u vojnom sukobu, ako dođe do sukoba. Ovo apsolutno nema veze ni sa čim, nismo nikome odobrili, dali zeleno svjetlo, tražiti niotkuda da u ime nas nešto izjavljuje", rekao je.

Nastavio je da je njihovu rekaciju izazvalo to što je čovjek otjerao ženu koja je klanjala namaz u Širokom Brijegu.

"Želimo pokazati da svaki čovjek ima pravo u ovoj državi obavljati svoje vjerske obaveze i da nitko nema pravo da ga u tome sprečava", rekao je.