Stotine dronova hrvatske tvrtke popadalo s neba: 'Znamo kako su srušeni, to se smatra oružjem'

Nevjerojatna priča iz Budve, o fijasku velikog dron showa tijekom Nove godine, dobila je neočekivani nastavak.Podsjetimo, oko 600 dronova palo je u more i sve to pred okupljenim gostima koji su došli pogledati spektakl. Nije se dogodila očekivana magija, nego su jedan po jedan padali. Srećom, ozlijeđenih nije bilo. A na društvenim mrežama proširili su se snimke pada dronova i fijaska showa.

Sada se otkrilo tko je organizirao show vrijedan više desetaka tisuća eura, koji je završio katastrofom.

Hrvatska tvrtka organizirala show

Riječ je o samoborskoj tvrtki Mirnovec Pirotehnika, iz koje su za portal Vijesti.me priopćili da su dronovi bili namjerno i planski oboreni protudronskim ometačima.

Predstavnik Frano Koletić rekao je da su tvrtka s ozbiljnom reputacijom, koja se već 35 godina bavi tim poslom, te da su doživjeli nešto što im se nigdje u svijetu nije dogodilo. Iza sebe, napominju, imaju realizirane tisuće projekata diljem svijeta.

„Već pri ulasku u Crnu Goru bilo je jasno da nismo dobrodošli. Kamion s dronovima pojavio se na graničnom prijelazu u nedjelju navečer (28. prosinca). Kao i uvijek i svugdje, imali smo ATA karnet za dronove (Crna Gora je potpisnica konvencije o korištenju ATA karneta). Također smo imali odobrenje za korištenje zračnog prostora u Budvi 31. prosinca, izdano od Agencije za civilno zrakoplovstvo Crne Gore“, objavila je tvrtka.

Tražili ih dozvole na granici

Rečeno im je da, ako žele ući u Crnu Goru, moraju dobiti dozvolu Ministarstva gospodarstva, što su i učinili sljedeći dan.

„Kad smo te večeri stigli na granicu sa spomenutom dozvolom, rečeno nam je da ni to nije dovoljno, već da moramo pričekati odobrenje šefa carinarnice za privremeni uvoz. Opet smo ostali čekati, pa smo u utorak ujutro, 30. prosinca, započeli s pripremom dokumentacije za privremeni uvoz. Nakon što smo to završili, upućeni smo na internu carinarnicu u Kotoru. Kad smo oko podneva stigli u Kotor, rečeno nam je da ipak moramo otići na carinarnicu u Baru. U tom trenutku to je bilo nemoguće jer više nismo imali vremena doći do Bara u radno vrijeme carinarnice“, rekao je predstavnik tvrtke Frano Koletić.

Ističe da su carinici na kraju pristali dovršiti dokumentaciju za privremeni uvoz te da su tog dana, u ranim večernjim satima, nakon dva i pol dana čekanja na graničnom prijelazu, ušli u Crnu Goru.

'Manje provokacije i neugodnosti'

„U srijedu, 31. prosinca, postavili smo dronove na dogovorenu lokaciju (parkiralište ispred marine). Tijekom dana doživjeli smo manje provokacije i neugodnosti od strane nekih zaposlenika Lučke uprave, ali smo ih ignorirali. Dronovi su bili postavljeni i spremni za polijetanje prije mraka. Sva potrebna testiranja i provjere provedene su tijekom dana i neposredno prije polijetanja. Sve je bilo po planu“, rekli su iz tvrtke.

Tijekom uzlijetanja dronovi su premašili visinu zgrade (oko 15 metara), ušli u zonu ometanja frekvencija pomoću „jammera“ (sustava za ometanje signala dronova) i počeli padati.

Navode da su odmah kontaktirali proizvođača dronova, američku tvrtku VERGE AERO, čiji su ovlašteni predstavnici za Europu i Bliski istok.

„Njihovi inženjeri su se spojili na računalo na zemlji, analizirali sve greške vezane uz ovu emisiju i utvrdili da su se dronovi, zbog ometanja signala, počeli vraćati na točku polijetanja (kako su i bili programirani), sudarajući se s dronovima koji su još uvijek bili u fazi polijetanja“, rekli su iz tvrtke.

Oštećeno više od 200 dronova

Dodaju da je zbog ovog poremećaja palo i oštećeno više od 200 dronova, nakon čega je predstava prekinuta.

„Njihov je zaključak da je ometanje provedeno profesionalnim uređajima za ometanje signala, kakve obično posjeduju policijske i vojne jedinice, zračne luke i posebne vladine službe. Takva je oprema teško dostupna pojedincima jer se smatra oružjem“, naglašavaju u izjavi, dodajući: „Ne znamo tko je to učinio i iz kojeg razloga, niti nas je briga. Nas zanima isključivo naš posao i u ovom slučaju smo kolateralna šteta te smo pretrpjeli ozbiljnu materijalnu štetu.“

Ispričali su se svima koji su došli pogledati predstavu. Najavili su da će uskoro, zajedno s organizatorima, prirediti novu predstavu, naglasivši da će biti bolja i spektakularnija od one koja je planirana.

