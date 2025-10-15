Otkriveno što je rekao jedan od ubojica Hrvata u Irskoj: 'Čekam neku stranu pi*ku'

Na središnjem kaznenom sudu u Dublinu počelo je suđenje trojici muškaraca za brutalno premlaćivanje Hrvata Josipa Štroka (31) u ožujku 2024., koji je od posljedica napada preminuo nekoliko dana kasnije. Tužiteljstvo je otkrilo da su optuženici znali da je njihova žrtva stranac kada su ga pratili i napali zajedno s prijateljem iz djetinjstva.

Državni odvjetnik Seoirse Ó Dúnlaing SC kazao je da je jedan od optuženih, Mark Lee (44) dva dana nakon napada rekao policiji da je "šetao gore-dolje s dva psa" ispred centra za smještaj tražitelja međunarodne zaštite (IPAS) "čekajući neku stranu pi*ku koja napada dijete nožem", prenoi Irish Times.

Prijatelju priznao napad

Vjeruje se da je Lee poslao glasovnu poruku prijatelju nekoliko sati nakon napada u kojoj govori: "Prijatelju, budi tamo za 20 minuta. Upravo sam pretukao Poljake i ostavio ih da umru jer su pretukli dijete".

Mark Lee, bez stalnog mjesta boravka, i Anthony Delappe (19) iz Melrose Avenuea u Clondalkinu izjasnili su se da nisu krivi za ubojstvo, ali jesu za ubojstvo iz nehaja Josipa Štroka u Grangeview Wayu u Clondalkinu.

Connor Rafferty (21) iz Castlegrange Closea u Clondalkinu izjasnio se da nije kriv za ubojstvo Štroka.

Sva trojica priznala su krivnju za napad u kojem su ozlijedili i Štrokovog prijatelja, 29-godišnjeg Davida Družinca.

Dvojicu prijatelja napali su 30. ožujka 2024., a Štrok je preminuo četiri dana kasnije od zadobivenih ozljeda. David je zadobio sedam prijeloma kostiju.

Pretukli ga i ostavili da umre

"Došli su odostraga, prvo me udarili bejzbol palicom ili nečime slično tome. Pao sam u nesvijest. Nakon nekoliko minuta, uspio sam ustati i probuditi se. Vidio sam što rade Josipu. Htio sam mu pomoći i dobio sam udarac još četiri puta i bio sam gotov. Zadnje čega se sjećam su svjetla hitne pomoći", ispričao je Josipov prijatelj.

Tužiteljstvo će poroti pokušati dokazati da su trojica optuženih bila dio zajedničkog pothvata s ciljem nanošenja ozbiljne štete Štroku kada su ga "brutalno i divljački napali".

Tog kobnog popodneva, Štrok i njegov prijatelj su pili te su se navečer uputili prema selu Clondalkin, gdje su čekali autobus kojim su se namjeravali odvesti blizu imanja Grangeview gdje je Družinec živio.

Dvojac se, prema riječima tužitelja, sukobio sa 17-godišnjakom oko upaljača. Tinejdžer je ispričao trojici drugih mladića što se dogodilo i oni su krenuli za Štrokom i Družincem.

Trojica osumnjičenih izašli su na istoj stanici kao dvojica prijatelja iz Hrvatske. Lee je otišao u svoju kuću i izašao za 50 sekundi zajedno s Raffertyjem i Delappeom, koji je držao nešto u ruci.

Krenuli su za Štrokom i Družincem i napali ih, rekao je Ó Dúnlaing.

"Tužiteljstvo tvrdi da su optuženi znali da su žrtve strani državljani i to je bitno za ovaj slučaj", čulo se na suđenju.

Suđenje se nastavlja pred sutkinjom Mary Ellen Ring i porotom.

Irski su mediji ranije izvijestili da su optuženi napadači poznati policiji po svojim ekstremno desničarskim stavovima.

