Opasna igra Trumpa: Hoće li Amerika izgubiti ključno oružje protiv globalnih neprijatelja?

Američka Agencija za cyber sigurnost i infrastrukturu našla se u središtu nove američke političke i institucionalne oluje nakon odluke administracije Donalda Trumpa da sprovede novi val otpuštanja u federalnim agencijama, poteza koji su mnogi demokratski političari i sigurnosni stručnjaci ocijenili kao bez presedana.

Dok je Bijela kuća pravdala rezove navodnim racionaliziranjem državnih troškova i eliminiranjem ne-esencijalnih pozicija u okviru administracije, u stvarnosti su se među pogođenima našli i ključni stručnjaci za cyber sigurnost, infrastrukturalnu sigurnost i digitalnu forenziku, upravo oni koji čine samo jezgro CISA-inog operativnog kapaciteta.

Ova agencija je osnovana 2018. godine nakon niza cyber napada na američku infrastrukturu i tadašnju izbornu kampanju za Kongres, a bila je prva linija obrane od hakerskih upada, ransomware kampanja i stranog miješanja u izbore, prije svega hakera iz Kine, Rusije, Irana i Sjeverne Koreje.

Politička kontrola Trumpa

Tijekom prethodnih godina CISA je izgradila reputaciju profesionalne i nestranačke institucije koja djeluje nezavisno od brojnih političkih pritisaka, posebno nakon što je njen tadašnji direktor Chris Krebs otpušten 2020. godine jer je javno potvrdio cyber sigurnost izborne kampanje. Međutim, ovakav novi val otpuštanja mnogi vide i kao pokušaj da se agencija stavi pod direktnu političku kontrolu Trumpa, jer su među smanjenima i zaposleni koji su radili na praćenju online dezinformacija i zaštiti izbornog sistema od digitalnih manipulacija.

Prema izvještajima američkih medija, Trumpova administracija je interno označila CISA kao 'agenciju koja djeluje izvan njegovog političkog mandata', što je bila osnova za restrukturiranje i otpuštanje više desetina rukovodioca i tehničkih eksperata.

Ti ljudi zapravo nisu bili birokrati, već iskusni analitičari koji su nadzirali mrežnu sigurnost energetskih mreža, vodovodnih sistema i bolničkih IT mreža širom SAD. Sada njihov odlazak stvara prazninu u digitalnom zaštitnom sloju američke države, upravo u trenutku kada su prijetnje od kineskih, ruskih i iranskih hakerskih grupa na vrhuncu.

Trumpov administrativni poraz

Unutar same agencije trenutačno vlada atmosfera straha i neizvjesnosti, jer su otpuštanja sprovedena naglo i bez standardnih procedura upozorenja, što je izazvalo i tužbe sindikata federalnih radnika i brojne kritike demokratskih senatora. Eksperti upozoravaju da bi 'racionalizacija' CISA-e mogla dovesti do ozbiljnog urušavanja koordinacije između federalnih i lokalnih struktura sigurnosti, što bi otvorilo prostor za nove cyber napade na američku digitalnu infrastrukturu, posebno uoči federalnih izbora 2026. godine.

Analitičari ističu da CISA trenutačno nema dovoljno kadra da odgovori na simultano cyber incidente, poput onih koji su prethodnih godina pogodili bolničke sisteme u Teksasu i električne mreže u nekoliko gradova na Zapadnoj obali. Dok glasnogovornik Trumpove administracije tvrdi da se agencija 'modernizira i fokusira na efikasnost', nezavisni cyber i sigurnosni stručnjaci ukazuju da iza ovakve retorike stoji pokušaj slabljenja državne sposobnosti da reagira na digitalne prijetnje koje ne idu u prilog političkim interesima vlasti.

Otpuštanja u agenciji CISA predstavljaju ne samo Trumpov administrativni potez, već i signal promjene sigurnosne paradigme do ideje o cyber-državi koja štiti svoje građane prema modelu vlasti koja koristi informatičku nesigurnost kao polugu svog političkog pritiska. Ako se ovaj proces ne zaustavi, Sjedinjene Države bi mogle izgubiti ključno oružje u borbi protiv globalnih cyber prijetnji, i to ne zbog stranog neprijatelja, već zbog odluka vlastite vlade i Trumpove administracije.

