Trump raspoređuje vojsku, prijeti li SAD-u građanski rat? 'Teška kvalifikacija, ali...'

Donald Trump poslao je stotine vojnika Nacionalne garde u gradove i države pod vodstvom demokrata, uključujući Chicago i Portland, koji su postali žarište u njegovim naporima da federalizira trupe pod krinkom uspostavljanja reda, u onome što on opisuje kao opustošena područja. To je potaknulo nove napetosti između Bijele kuće i državnih i lokalnih dužnosnika.

Trumpova administracija tvrdi da je potreban dodatni sigurnosni koridor kako bi se zaštitili saveznički objekti i federalni agenti, te da gradovi kojima upravljaju demokrati ne čine dovoljno da spriječe nasilje prema savezničkim objektima. Takav stav izazvao je kritike i optužbe o kršenju prava te pretjeranoj militarizaciji grada.

Koliko daleko cijela situacija može ići te klizi li Amerika prema građanskom ratu za Net.hr komentirao je bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.

Socijalne neravnoteže u Americi

Kovač ističe da je današnja Amerika suočena sa strukturnim izazovima. Na domaćem se planu to očituje tenzijama u samom društvu i problemima u gospodarstvu, a na međunarodnom planu rastućom konkurencijom koju inkarnira Kina.

"Uvođenje carina, slabljenje dolara, nametanja sankcija pokazatelji su grčevitog nastojanja Amerike da se zadrži status prve sile ovoga svijeta. A taj svijet se mijenja. Vidite, Indija pokazuje zube, a kamoli Kina ili Rusija. U toj gruboj borbi za zadržavanje statusa broja jedan nema milosti, ni na jednoj strani. Svjedoci smo procesa izravnavanja interesa velesila.

Nadajmo se da će to proći bez ratova. Nažalost, Europska unija i države Europe općenito su tu drugorazredni igrači, 'druga liga zapad'. A u samoj Americi ekonomski sustav doveo je do socijalnih neravnoteža. To se događa u Americi. Ali ne samo tamo, pogledajmo Veliku Britaniju, Francusku...", rekao je.

Priprema za 'unutarnje ratove'

Postoji nekoliko argumenata i opravdanja za slanje Nacionalne grade, koja Trump i njegovi pristaše navode, a to je borba protiv kriminala i zaštita saveznih objekata.

Trump je govorio da američki gradovi poput Chicaga trebaju poslužiti kao "trening teren" za Nacionalnu gardu, da se pripreme za "unutarnje ratove". Takav stav izazvao je kontroverze, kritike i optužbe o kršenju prava i pretjeranoj militarizaciji grada.

Amerika pred građanskim ratom?

Kovač ističe da potencijal za sukobe zasigurno postoji u većim urbanim centrima obilježenima socijalnim neravnotežama. Međutim, napominje, to je i politička borba samog Trumpa, jedno bez drugog ne može se odvojiti.

"Američko društvo, uostalom kao i mnoga druga, obilježeno je političkim nasiljem. I u prošlosti ga je bilo napretek, na Donalda Trumpa kao predsjedničkog kandidata izvršena su prošle godine dva atentata…", napomenuo je Kovač.

No, kako se situacija može okrenuti u zemlji u kojoj je stanovništvo visoko naoružano te je li Amerika pred građanskim ratom, bivši ministar vanjskih poslova odgovara: 'To su teške kvalifikacije. Međutim, ono što smo naučili iz povijesti jest da revolucije uglavnom izbijaju zbog drastičnih socijalnih neravnoteža, kad se jedna društvena skupina osjeća ugroženom od jedne ili više drugih društvenih skupina. Nedavno je jedan ozbiljan britanski znanstvenik, profesor David Betz s londonskog King’s Collega, objavio dva eseja u kojima iznosi tezu o izvjesnosti izbijanja građanskog rata u Velikoj Britaniji, ali i u drugim zapadnim državama, i to prvenstveno zbog socijalnih neravnoteža'.

Politička predstava

Kritičari tvrde da su ovo sve potezi političke predstave, pokazivanje da predsjednik ima kontrolu nad državom te da je posebno usmjeren protiv država i gradova kojima dominiraju političari Demokratske stranke.

Kovač ističe da su ove pojave u Americi uvelike rezultat strukturnih problema, a koji su pak rezultat promjena na međunarodnom planu.

"Svjedočimo borbi predvodnika političkog Zapada, što Amerika nesumnjivo jest, za zadržavanje primata prve sile ovog svijeta. Društveni - ekonomski model političkog Zapada jest u krizi identiteta. Birači diljem političkog Zapada propitkuju njegov legitimitet. To pokazuju mnogi izborni rezultati", komentirao je.

Neviđeno od Građanskog rata

Napori Trumpove administracije da rasporedi trupe Nacionalne garde u gradove pod vodstvom demokrata, mnogi smatraju da će učvrstiti političke podjele na načine vjerojatno neviđene od Građanskog rata.

Raspoređivanje garde moguće su i kao uvertira za izbore za Kongres u studenom 2026. pod izlikom zaštite glasova, i njihovo korištenje za zastrašivanje birača u područjima sklonima demokratima.

A tada će birači, zaključuje bivši ministar vanjskih poslova, imati priliku reći koliko je uspješna ili neuspješna Trumpova politika.

