Ovo je nova američka veleposlanica u Zagrebu: Trump za nju ima samo riječi hvale

Nicole McGraw uskoro postaje nova veleposlanica SAD-a u Hrvatskoj umjesto dosadašnje Nathalie Reyes.

Imenovanje je potvrdio američki Senat, a vijest je potvrdila američka ambasada u Zagrebu, naglašavajući važnost partnerskih odnosa između Hrvatske i SAD-a.

Nicole McGraw je američka poslovna žena, filantropkinja i poznata kolekcionarka umjetnina. McGraw je diplomirala povijest umjetnosti i studijsku umjetnost na Southern Methodist University u Dallasu, Teksas, 2001. godine.

Prije nego što je postala poznata u svijetu umjetnosti, McGraw je bila aktivna u različitim poslovnim pothvatima. Nakon što je otvorila svoju prvu galeriju u Palm Beach Gardens 2006. godine, stekla je međunarodnu klijentelu među visokopozicioniranim klijentima, što je učvrstilo njezin status u zajednici kolekcionara umjetnina u Južnoj Floridi.

Nicole redovito sudjeluje u prikupljanju sredstava za dobrotvorne svrhe, a već nekoliko godina aktivno je uključena u upravni odbor organizacije Place of Hope, koja se bavi pružanjem pomoći zlostavljanoj i zanemarenoj djeci.

Trump ima samo riječi hvale

"Nicole je donijela likovnu umjetnost ljudima kroz svoj rad vodeći dobrotvorne organizacije CANVAS Art i prikupila milijune dolara za zanemarenu i zlostavljanu djecu kao članica odbora Place of Hope. Diplomirala je povijest umjetnosti na Sveučilištu Southern Methodist", napisao je Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social.

"Nicole je filantropkinja, poslovna žena i svjetski poznata kolekcionarka umjetnina", napisao je Trump u kratkom predstavljanju svog kadrovskog rješenja.

Riječ je o pripadnici floridskog kadra Republikanske stranke, baš kao i ministri Pam Bondi te Marco Rubio, što znači da se novi/stari predsjednik u najvećoj mogućoj mjeri želi okružiti ljudima iz svog miljea Mar-a-Laga.

Upravo je u tim floridskim krugovima McGraw poznata kao vlasnica galerije umjetnina otvorene 2006. u Palm Beach Gardensu. Od tih je "davnih" dana uspješno izgradila prilično veliku mrežu klijenata dubokih džepova, a time i zaseban fond namijenjen daljnjim investicijama u umjetnine.

U svojoj prilično šturoj biografiji na službenoj internetskoj stranici ističe da je predstavljala razne umjetnike na globalnim tržištima te da je zahvaljujući klijentima visoke platežne moći prepoznata kao važna karika u zajednici kolekcionara umjetnina u južnoj Floridi.

POGLEDAJTE VIDEO: Veleposlanica Irske: 'Kad sam vidjela Cetinu, mislila sam da ju je umjetna inteligencija generirala'