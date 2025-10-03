Oluja čupala stabla i zatvorila škole: Jedna osoba poginula, skoro 200 tisuća kućanstva ostalo bez struje

Oluja Amy usmrtila je jednu osobu u Irskoj, a izazvala je i značajne nestašice struje, otkazivanja letova, zatvaranja škola i lokalizirane poplave.

Muškarac u 40-ima ozlijeđen je tijekom incidenta povezanog s olujnim vjetrovima u okrugu Donegal na sjeveroistoku zemlje te je od posljedica i preminuo, priopćila je policija.

Foto: Profimedia

Irska meteorološka služba, Met Eireann, izvijestila je da su vjetrovi puhali oko 148 kilometara na sat te da je zapadna obala zemlje posebno bila izložena udarima vjetrova.

Irska elektroenergetska tvrtka ESB izvijestila je da je otprilike 184.000 domova, farmi i tvrtki ostalo bez struje tijekom večeri.

Oluja zaustavila i vlakove

Iščupana stabla uzrokovala su jednodnevnu obustavu željezničkih usluga između Dublina i Belfasta u Sjevernoj Irskoj, dok je nekoliko drugih željezničkih linija obustavljeno zbog palog drveća.

Glasnogovornik zračne luke u Dublinu rekao je da je otkazano 58 letova dok je devet letova prema irskoj metropoli preusmjereno na druge lokacije.

Britanska meteorološka služba također je u petak u Sjevernoj Irskoj zabilježila udare vjetrova od 148 kilometara na sat.

Škole su zatvorene ranije duž većeg dijela Sjeverne Irske, dok je oko 50.000 domova ostalo bez struje, prema lokalnoj elektroprivredi.

