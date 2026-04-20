ŠIRE SE SNIMKE /

Ogroman požar gutao zgradu u Grazu, ozlijeđeno 20 ljudi: 'Djeci sam vikao da izađu van'

Ogroman požar gutao zgradu u Grazu, ozlijeđeno 20 ljudi: 'Djeci sam vikao da izađu van'
Foto: Emanuel Ciocu, Rafael Grullón/X, screenshot

'Uzrok požara nije jasan', kazao je glasnogovornik štajerske policij

20.4.2026.
9:17
Dunja Stanković
Oko 20 ljudi prevezeno je u bolnicu u nedjelju navečer nakon što je izbio veliki požar na stambenoj zgradi u austrijskom Grazu. 

Kronen Zeitung piše da je plamen zahvatio prizemlje stambene zgrade Grillweg u ulici  Kärntner, a stupovi crnog dima izdizali su se visoko u zrak. 

Portal Steiermark prenosi da se čula eksplozija. "Stajao sam na terasi i vidio ogroman crni dim. Viknuo sam djeci - požar, požar, idemo van! Kada smo istrčali van, vidjeli smo puno ljudi i policiju", ispričao je jedan stanovnik za spomenuti medij. 

"Uzrok požara nije jasan", kazao je glasnogovornik štajerske policije. "Cijela zgrada je evakuirana. Ozlijeđeno je otprilike 20 osoba, za većinu se sumnja da su se nagutali dima. Još uvijek nije poznato ima li teže ozlijeđenih", dodao je.

Nakon dojave malo prije 20 sati, na teren je izašlo 46 vatrogasaca s 11 vozila. Stigao je i Crveni križ.  Prvotna informacija je ukazivala da je požar krenuo u prostoriji za smeće u prizemlju. 

Vatrogasci su u ponedjeljak izvijestili da je požar izbio u kutijama za pohranu, također u prizemlju Vatra se od tamo proširila na pročelje zgrade.  

Požar je ugašen u nedjelju navečer, no vatrogasci su ostali na terenu dežurati. 

Nekoliko je stanova oštećeno i trenutačno nisu dostatni za život. U suradnji s gradom bit će dogovoreni alternativni smještaji, najavile su vlasti. 

PožarGrazAustrijaVatrogasciCrna Kronika
