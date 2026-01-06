Šokantno izvješće iz SAD-a: Trump pustio nasilnike, neki već opet pred sudom

Uoči pete godišnjice napada na američki Kapitol, koji se dogodio 6. siječnja 2021. godine, demokrati u Odboru za pravosuđe Zastupničkog doma objavili su dva opsežna izvješća koja bacaju novo svjetlo na posljedice tog događaja tijekom prve godine drugog mandata predsjednika Donalda Trumpa.

U dokumentima se posebno ističe Trumpova odluka da pomiluje gotovo sve optuženike povezane s upadom u Kapitol, kao i masovna smjena dužnosnika Ministarstva pravosuđa koji su tijekom mandata Joea Bidena vodili kaznene postupke protiv sudionika napada, piše ABC News.

Najviši demokrat u odboru, zastupnik Jamie Raskin, upozorio je da su pomilovanja stvorila "privatnu paravojsku dokazanih uličnih boraca“, što, kako kaže, predstavlja „noćnu moru za javnu sigurnost u Americi".

Recividisti

Izvješće se poziva na podatke neovisne organizacije Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), prema kojima je najmanje 33 pomilovana sudionika događaja od 6. siječnja u međuvremenu ponovno završilo pred sudom, bilo zbog novih optužbi, uhićenja ili osuđujućih presuda.

Među njima je Christopher Moynihan, koji je kasnije optužen za prijetnje čelniku demokratske manjine u Zastupničkom domu Hakeemu Jeffriesu, dok Edward Kelley danas služi doživotnu zatvorsku kaznu zbog kaznenih djela koja nisu povezana s napadom na Kapitol. Moynihan se izjasnio da nije kriv te je pušten uz jamčevinu.

"Daleko od toga da je ‘tvrd prema kriminalu’, predsjednik Trump pustio je nasilne kriminalce iz zatvora i omogućio im da počine nova kaznena djela", navodi se u izvješćima.

Preko 1500 optuženih

Prema podacima američkog državnog odvjetništva, ukupno je oko 1.583 osobe optuženo zbog napada, a njih 608 teretilo se za napade na policajce, pružanje otpora ili ometanje službenika koji su tog dana branili Kapitol. Od tog broja, 174 optuženika teretilo se za korištenje smrtonosnog ili opasnog oružja ili za nanošenje teških ozljeda policajcima.

Izvješća se dotiču i činjenice da su pojedinci povezani s događajima 6. siječnja te Trumpovim pokušajima osporavanja izbora 2020. godine u međuvremenu došli na utjecajne pozicije. Kao primjer se navodi odvjetnik Ed Martin, poznat po podršci pokretu "Stop the Steal" i zastupanju više optuženika iz slučajeva vezanih uz napad.

Iako u svibnju nije dobio potvrdu Senata za dužnost američkog državnog odvjetnika u Washingtonu, Martin je ubrzo imenovan državnim odvjetnikom za pomilovanja te postavljen na čelo Radne skupine za tzv. "oružanu politizaciju" Ministarstva pravosuđa, koju je pokrenula državna odvjetnica Pam Bondi.

Ministarstvo pravosuđa nije poslalo službeni komentar

Autori izvješća upozoravaju da je imenovanje osobe koju nazivaju "gorljivim opravdateljem 6-og siječnja“ na čelo procesa pomilovanja "potpuna institucionalna potvrda političkog nasilja". Kako navode, administracija time ne samo da oprašta ta kaznena djela, već ih "slavi i legitimira za budućnost". Na upit ABC Newsa, Ministarstvo pravosuđa nije poslalo službeni komentar.

U dokumentima se navodi i da je nakon Trumpova povratka na vlast otpušteno najmanje 15 tužitelja koji su radili na istragama vezanim uz taj napad. Mnogi od njih, stoji u izvješću, teško su pronašli posao u privatnom sektoru jer su ih velike odvjetničke kuće odbijale zaposliti iz straha od moguće odmazde, pa su se neki vratili radu u državnim i lokalnim institucijama.

Posebno poglavlje posvećeno je policajcima koji su branili Kapitol, među njima i bivšem naredniku Kapitolske policije Aquilinu Gonellu, koji je tijekom napada teško ozlijeđen i prošao kroz više operacija. Izvješće također podsjeća da spomen-ploča posvećena policajcima s 6. siječnja još uvijek nije postavljena, iako je to propisano saveznim zakonom. Prema navodima odbora, ploča se i dalje nalazi u skladištu unutar zgrade Kapitola.

