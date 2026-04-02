Objavljena dramatična snimka potresa koji je trajao dulje od minute: 'Čuo sam kako se miču zidovi'

Jedna osoba je poginula u snažnom potresu koji je u četvrtak pogodio istočnu obalu Indonezije. Mještani su u panici istrčali na ulice kada je potres magnitude 7,4 pogodio područje u ranim jutarnjim satima. Izdano je upozorenje za cunami koje je povučeno dva sata kasnije.

Na društvenim mrežama pojavila se dramatična snimka koja je zabilježila trenutak potresa. Snimljena je iz luke Weda u središnjoj Halmaheri, pokrajini Sjeverni Maluku.

The quake was filmed from the port of Weda in Central Halmahera, North Maluku province, as strong shaking rattled the area on the evening… pic.twitter.com/jEt9Ubnv7d — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 2, 2026

Sedamdesetogodišnja žena poginula je kada se zgrada srušila u Manadu. Regionalni šef potrage i spašavanja George Leo Mercy Randang rekao je da je žrtva "zakopana pod ruševinama". Još tri osobe su ozlijeđene. Američki geološki zavod (USGS) izjavio je da je potres bio na dubini od 35 kilometara u 6.45 ujutro po lokalnom vremenu.

'Ljudi su izašli iz kuće, a nisu završili s tuširanjem'

Budi Nurgianto, 42-godišnji stanovnik Ternatea u pokrajini Sjeverni Maluku, rekao je da je bio u svojoj kući kada je potres pogodio zemlju, zbog čega su ljudi u strahu izašli van.

"Potres se osjetio snažno. Prvo sam ga čuo od zidova kuće koji su se micali. Kad sam izašao van, vani je bilo mnogo ljudi. Bili su u panici. Potres se osjećao prilično dugo, više od minute. Čak sam vidio neke ljude kako izlaze iz kuće, a da nisu završili s tuširanjem", ispričao je. Deseci naknadnih potresa prostrujali su područjem nakon glavnog potresa. Jedan od njih imao je magnitudu 5,9.

Vlasti su ukinule upozorenje na cunami nešto više od dva sata nakon podrhtavanja, rekavši da je prijetnja prošla. Indonezija i susjedne zemlje često doživljavaju potrese zbog svog položaja u pacifičkom "vatrenom prstenu" – mjestu gdje se sudaraju tektonske ploče koji se protežu od Japana preko jugoistočne Azije i preko pacifičkog bazena.

