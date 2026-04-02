Jak potres pogodio obalno područje, izdano upozorenje za tsunami

Snažan potres magnitude 7,4 pogodio je u četvrtak sjeverni dio Molučkog mora uz obalu Indonezije, a izdano je i upozorenje na tsunami, objavio je Američki geološki institut (USGS).

Indonezijske vlasti izdale su upozorenja na tsunami za dijelove pokrajina Sjeverni Maluku i Sjeverni Sulawesi, dok su lokalne vlasti u gradovima poput Ternatea i Tidorea pozvale stanovnike na pripravnost za evakuaciju.

Prema američkom sustavu za upozorenje na tsunami, opasni valovi mogući su u radijusu od 1.000 kilometara od epicentra, uz obale Indonezije, Filipina i Malezije.

#Earthquake (#gempa) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.1 || 125 km W of #Ternate (#Indonesia) || 7 min ago (local time 07:48:15). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/Md92cGL5SX — EMSC (@LastQuake) April 1, 2026

Nema izvješća o žrtvama

Pacifički centar za upozorenje na tsunami priopćio je da bi valovi visine između 0,3 i jednog metra iznad razine mora mogli pogoditi pojedina obalna područja Indonezije.

Niži valovi mogući su i uz obale drugih zemalja u regiji, uključujući Japan, gdje se očekuju valovi do 0,2 metra bez značajnijih posljedica.

Epicentar potresa bio je oko 120 kilometara od grada Ternate u pokrajini Sjeverni Maluku. Za sada nema izvješća o žrtvama, no lokalni mediji prenose oštećenja na pojedinim zgradama.

