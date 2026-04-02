Jak potres pogodio obalno područje, izdano upozorenje za tsunami
Snažan potres magnitude 7,4 pogodio je u četvrtak sjeverni dio Molučkog mora uz obalu Indonezije, a izdano je i upozorenje na tsunami, objavio je Američki geološki institut (USGS).
Indonezijske vlasti izdale su upozorenja na tsunami za dijelove pokrajina Sjeverni Maluku i Sjeverni Sulawesi, dok su lokalne vlasti u gradovima poput Ternatea i Tidorea pozvale stanovnike na pripravnost za evakuaciju.
Prema američkom sustavu za upozorenje na tsunami, opasni valovi mogući su u radijusu od 1.000 kilometara od epicentra, uz obale Indonezije, Filipina i Malezije.
Nema izvješća o žrtvama
Pacifički centar za upozorenje na tsunami priopćio je da bi valovi visine između 0,3 i jednog metra iznad razine mora mogli pogoditi pojedina obalna područja Indonezije.
Niži valovi mogući su i uz obale drugih zemalja u regiji, uključujući Japan, gdje se očekuju valovi do 0,2 metra bez značajnijih posljedica.
Epicentar potresa bio je oko 120 kilometara od grada Ternate u pokrajini Sjeverni Maluku. Za sada nema izvješća o žrtvama, no lokalni mediji prenose oštećenja na pojedinim zgradama.
