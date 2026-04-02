FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
7,4 PREMA RICHTERU /

Jak potres pogodio obalno područje, izdano upozorenje za tsunami

Foto: EMSC
×
Foto: EMSC

Pacifički centar za upozorenje na tsunami priopćio je da bi valovi visine između 0,3 i jednog metra iznad razine mora mogli pogoditi pojedina obalna područja Indonezije

2.4.2026.
6:46
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Snažan potres magnitude 7,4 pogodio je u četvrtak sjeverni dio Molučkog mora uz obalu Indonezije, a izdano je i upozorenje na tsunami, objavio je Američki geološki institut (USGS).

Indonezijske vlasti izdale su upozorenja na tsunami za dijelove pokrajina Sjeverni Maluku i Sjeverni Sulawesi, dok su lokalne vlasti u gradovima poput Ternatea i Tidorea pozvale stanovnike na pripravnost za evakuaciju.

Prema američkom sustavu za upozorenje na tsunami, opasni valovi mogući su u radijusu od 1.000 kilometara od epicentra, uz obale Indonezije, Filipina i Malezije.

Nema izvješća o žrtvama

Pacifički centar za upozorenje na tsunami priopćio je da bi valovi visine između 0,3 i jednog metra iznad razine mora mogli pogoditi pojedina obalna područja Indonezije.

Niži valovi mogući su i uz obale drugih zemalja u regiji, uključujući Japan, gdje se očekuju valovi do 0,2 metra bez značajnijih posljedica.

Epicentar potresa bio je oko 120 kilometara od grada Ternate u pokrajini Sjeverni Maluku. Za sada nema izvješća o žrtvama, no lokalni mediji prenose oštećenja na pojedinim zgradama.

IndonezijaPotresTsunami
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike