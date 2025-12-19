Obitelj ugurala tijelo mrtve bake u avion? Opravdanje im je bilo nevjerojatno

Neimenovana obitelj uvezla je mrtvu baku u invalidskim kolicima na let easyJeta iz Španjolske za Veliku Britaniju. Osoblju su tvrdi da se loše osjeća pa je zaspala. Taman prije polijetanja, kabinsko osoblje otkrio je da je žena umrla i avion je okrenut, piše The Sun.

Šokirani turisti tvrde da je britanska obitelj u kolicima uvezla mrtvo tijelo na let easyJeta iz Španjolske za Gatwick, pod izlikom da spava. Ženu (89) je u avion unijelo petero njezinih rođaka koji su, kako kažu svjedoci, osoblju zrakoplovne tvrtke rekli da joj je samo loše.

No, prije polijetanja, kabinsko osoblje je otkrilo da je žena preminula. Avion je okrenut prije nego što je napustio pistu, a let je odgođen za 12 sati. Prema riječima putnika, službenik je ispitivao o zdravstvenom stanju žene dok se grupa pokušavala ukrcati, ali obitelj je rekla da je "samo umorna".

EasyJet sve dematira

Tek kada je avion počeo rulati do piste, sumnjičavo kabinsko osoblje shvatilo je da je mrtva, rekli su putnici. EasyJet tvrdi da su optužbe neutemeljene. Tvrtka je rekla da je putnica imala potvrdu da je sposobna za letenje i da je bila živa kada se ukrcala u avion.

U objavi na TikToku, putnica Petra Boddington rekla je:

"EasyJet, kada ste počeli puštati mrtve ljude u avione? EasyJet je pustio nekoga tko je izgledao potpuno mrtvo u avion, a onda, smiješno, baš kad smo trebali poletjeti, umro je. Vratili su nas na terminal, let je otkazan, svi su izašli iz aviona. Ne puste te unutra ako si pijan, ali očito je u redu ako si mrtav i izgledaš mrtvo.

"Stvarno je izgledala mrtvo, u stolici koju je nosila njezina obitelj, a očito je njezina obitelj rekla da je apsolutno dobro. Nije bila apsolutno dobro. Svi pored kojih je prošla rekli su 'o moj Bože, izgleda mrtvo. Dakle, easyJet, trebali biste se sramiti", dodala je.

Druga putnica, Tracy-Ann Kitching, oglasila se na društvenim mrežama kako bi izrazila svoje ogorčenje.

"EasyJet – nevjerojatni ste! Zašto ste pustili mrtvu osobu u naš let?! Posebna pomoć također je odgovorna; trebali su pokrenuti problem. Vidjela sam kako je u kolicima unose u avion; netko ju je držao za glavu dok su prolazili pored mene!", rekla je.

Ali priznala je da „mora pokazati empatiju“ za ženu koja je umrla, njezinu obitelj te kabinsko i zemaljsko osoblje.

Dobrobit putnika je prioritet

"Kakva strašna situacija za njih. Moram pohvaliti i kopilota koji je izašao i strpljivo odgovarao na naša pitanja. Bio je profesionalan i ljubazan – hvala mu", dodala je.

Kopilot je rekao putnicima da će napisati izvješće o događajima na letu koristeći njihova svjedočanstva, rekla je. Nije poznato što se dogodilo s tijelom žene nakon što je skinuto iz aviona – ili s članovima obitelji. Vjeruje se da nisu uhićeni.

Let je trebao poletjeti iz španjolske turističke destinacije u 11.15 sati, a sletjeti oko dva sata kasnije u 13.10 sati. No, nakon što je bio odgođen gotovo 12 sati, let je poletio tek u 22.47 sati po lokalnom vremenu, a konačno je sletio na Gatwick oko ponoći.

Glasnogovornik Civilne garde u Malagi potvrdio je da su policajci pozvani u avion zbog starije Britanke.

"Proglašena je mrtvom u avionu koji je trebao poletjeti iz Malage za London nešto poslije 11 sati jučer ujutro. Naše misli su s obitelji i prijateljima putnice koja je nažalost preminula i nudimo podršku i pomoć u ovom teškom trenutku. Dopušteno joj je letjeti jer je imala liječničku potvrdu o 'sposobnosti za letenje' i tijekom putovanja ju je podržavalo medicinsko osoblje. Tek nakon ukrcaja putnici je bila potrebna medicinska pomoć i, nažalost, preminula je. Dobrobit naših putnika i posade uvijek je najveći prioritet easyJeta i molimo putnike za razumijevanje u ovim okolnostima", rekao je.

