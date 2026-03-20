Stručnjak raskrinkao Vučića: 'Koristi rusku taktiku, a ovo mu je plan za susjednu zemlju'

Edward P. Joseph predaje na američkoj Školi za napredne međunarodne studije Johns Hopkins i važi za dugogodišnjeg poznavatelja prilika u jugoistočnoj Europi. Za list Berliner Zeitung dao je opširan intervju o Srbiji, javlja u četvrtak Deutsche Welle (DW).

Edward P. Joseph predstavljen je kao kritičar vanjskopolitičkog kursa Aleksandra Vučića između Bruxellesa, Moskve i Pekinga, ali i njegove autoritarne vladavine. Novinar je najprije pojašnjavao njemačkoj publici da je "Srbija za Bruxelles istovremeno ključna država i problematičan slučaj".

Na novinarsko pitanje ostaje li Srbija barem formalno na pristupnom putu Europskoj uniji, Joseph je odgovorio nedvosmisleno: "Srbija se ni u kom slučaju – ni na koji način! – ne kreće dalje prema članstvu u EU. Za dvanaest godina kao kandidatkinja za članstvo u EU, Srbija je otvorila 22 od 35 poglavlja; Albanija je za godinu dana svoje kandidature otvorila svih 35 poglavlja. Srbija je do sada zatvorila samo dva poglavlja; Crna Gora je zatvorila 13 poglavlja i teži zatvoriti sva poglavlja već ove godine."

'Kurs Beogrda prema EU je farsa'

"Odgovor, dakle, počinje onim što smatram ključnom opažanjem: deklarirani interes Srbije za članstvo u EU je farsa – ona omogućava Beogradu da i dalje prima sredstva EU-a, uključujući sredstva iz Plana rasta, a istovremeno širi svoja 'strateška partnerstva' s Rusijom i Kinom".

Edward P. Joseph potom je pojasnio svoju procjenu rekavši da EU zna da je kurs Beograda prema EU "farsa", ali ipak nastavlja financirati zemlju.

"Time Europska unija primjenjuje dvostruke standarde: iako Srbija odbija uvesti sankcije Rusiji ili Iranu, Bruxelles nastavlja podršku. Povjerenica EU za proširenje Marta Kos nedavno je izjavila da je novi zakon o pravosuđu u Srbiji "ozbiljan korak unatrag" na navodnom putu Beograda prema EU. U najnovijem izvješću Europske komisije izričito se navodi: "Postoji protueuropski narativ koji nije vidljiv samo u srpskim medijima, nego ga koriste i politički dužnosnici na najvišim razinama. Ukratko: tko želi razumjeti ono što već dugo nazivam prijevarom Srbije u odnosu s EU, time dobiva polazišnu točku za procjenu srpske demokracije".

Kako se potkopava demokracija

Na novinarovu primjedbu da je njegova ocjena o obmani možda preoštra, Joseph je odgovorio ovako: "Procijenimo stanje srpske demokracije – i mehanizme kojima Aleksandar Vučić potkopava tu demokraciju – na temelju onih koji to najbolje znaju: građana Srbije". Potom je taksativno nabrojao sve događaje od rušenja novosadske nadstrešnice do danas, prosvjede u više od 400 mjesta diljem zemlje te spomenuo 15. ožujka prošle godine, koji se smatra "najvećim prosvjednim skupom građana Srbije u povijesti".

Spomenuo je i represiju koja je uslijedila, a potom zaključio: "Mehanizmi kojima Vučić ostaje na vlasti podudaraju se s čimbenicima koji pokreću prosvjede: zastrašivanje, zlouporaba moći, nedostatak odgovornosti, uz dominaciju nad medijima, populizam i stranački klijentelizam". Nerazjašnjena upotreba zvučnog oružja (topova) tog datuma, prema Josephu, pokazala je strah režima od gubitka vlasti. Joseph dodaje da je iz tog straha Vučić okupio navodnu skupinu protuprosvjednika. "Među njima su bili i poznati nasilnici i kriminalci".

Joseph potom upozorava: "Nastavljaju se pritisak na novinare i aktiviste, kao i nasilje nad njima. To je više puta dokumentirala najvažnija novinarska organizacija, a često i pravno potkrijepila. Postoji ozbiljna zabrinutost da bi i preostali neovisni mediji, posebno N1, uskoro mogli doći pod utjecaj vlasti. Iz solidarnosti, njemački ministar vanjskih poslova Wadephul dao je N1 ekskluzivni intervju prošlog studenog".

'Srbija nije Bjelorusija Balkana'

Na pitanje novinara zašto vlast predsjednika Vučića ipak ostaje stabilna, Joseph je mehanizme kontrole i utjecaja usporedio s onima u Mađarskoj, pa i u Iranu, gdje se, kaže, vidi da "i nepopularne vlade mogu imati znatnu potporu – i da se ta potpora lako mobilizira. U Srbiji je vlast prožeta stranačkim kadrovima čija radna mjesta ovise o vladajućoj stranci. Dijelovi stanovništva također su imali koristi od Vučićeve gospodarske politike".

Edward P. Joseph upozorava da je upotreba pojmova poput "srpski Majdan" i "obojena revolucija" neprimjerena u ozbiljnim analizama: "Upravo taj izraz koriste Beograd i njegovi saveznici u Moskvi kako bi diskreditirali oporbu. Srpski i ruski predstavnici tvrde da je riječ o izvana vođenoj 'obojenoj revoluciji'. Istina je suprotna: Rusija i Kina miješaju se u unutarnje prilike".

Joseph dodaje da za Srbiju zapravo ne postoji strateška alternativa Europskoj uniji: "Srbija ne može postati Bjelorusija Balkana." Podsjetio je da je svojedobno napisao kako bi "napredak Kosova prema NATO-u prisilio Srbiju da se suoči s realnošću". Potom je dodao da "Beograd pod predsjednikom Aleksandrom Vučićem već dugo manipulira Sjedinjenim Američkim Državama i Europskom unijom lažnom ravnotežom".

Zašto Podgorica napreduje, a Beograd zaostaje?

Na novinarovo pitanje snosi li i Zapad dio odgovornosti za dugotrajnu stratešku neodlučnost Beograda, Joseph je između ostalog rekao: "Umjesto da Srbiju udalje od Vladimira Putina i Xi Jinpinga, SAD i EU su dopustili prisutnost ruskih propagandnih medija poput RT-a i Sputnjika u Srbiji. Europska unija također snosi dio odgovornosti. Tadašnji njemački kancelar Olaf Scholz posjetio je 2024. Beograd radi litijskog partnerstva, ali bez konkretnih rezultata. Projekt je naišao na snažno protivljenje javnosti, a tvrtka Rio Tinto ga je obustavila."

Prijedlog Vučića i albanskog premijera Edija Rame o "faznom približavanju EU" Joseph naziva "trojanskim konjem" iza kojeg se "krije namjera da se uspori proces proširenja i unaprijede politički interesi dvojice čelnika". Prema Josephu, cilj Beograda je i usporiti Crnu Goru – inače bi Vučić "morao objasniti zašto Crna Gora napreduje, a Srbija zaostaje".

Joseph na kraju izvlači sljedeći zaključak: "Kao vodeća zemlja Berlinskog procesa, Njemačka bi trebala jasno poručiti: provedite reforme i možete postati punopravne članice Europske unije".

