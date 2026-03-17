Evo što Vučićevi mediji pišu o srpskim raketama: Šef vojske objavio zbog koga su ih kupili

Portal Kurir.rs, blizak režimu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, objavio je u utorak tekst u kojem navode da su 'kineske hipersonične balističke rakete CM-400 koje je Srbija inkorporirala na svoje MIG-29 avione izazvale pomutnju u Hrvatskoj'.

Srbijanski analitičari u razgovoru za taj portal ocijenili su da odnosi Hrvatske i Srbije nisu krivica srpske strane, nego 'odraz hrvatske unutarnje politike koja veliča ustaštvo, u kojoj državni vrh odlazi na koncerte Marka Perkovića Thompsona, formira vojne saveze s Albanijom i 'lažnom državom' Kosovom te širih geopolitičkih prilika u regiji'.

Razgovarali su s diplomatom Zoran Milivojevićem koji tvrdi da 'se Hrvatska stalno trudi blokirati proces dijaloga, ne pokazuje da ima volje ni želje da se pomakne s mrtve točke'. Navodi i da je 'Srbija za dobre odnose s Hrvatskom ali ne pod hrvatskim uvjetima'. Tu se misli na činjenicu da Srbija treba priznati da je agresor, a Milivojević navodi da to 'odudara od povijesti, prava, pravde i svega normalnog i racionalnog'.

Uvjerava i da unutarnja politika Hrvatske, koja, kako on navodi 'ima korijene u HDZ-u, Thompsonu koji viče 'ZDS' i veličanju ustaštva', oblikuje i njenu vanjsku politiku. Kaže i da se ne smije zaboraviti da su 'više puta pokazali da nemaju dobre namjere prema Srbima', te ponavlja tezu da su hrvatske službe imale 'angažman u događanjima u Srbiji prije godinu dana'.

'Balkan podijeljen kao Berlin'

Svoje mišljenje dao je i politolog Ognjen Gogić, koji pak smatra da nije neobično da jedna država drugu pokušava predstaviti kao opasnost u regiji. No, dodaje da se, kada se malo zagrebe, vidi 'da su ovi procesi puno dublji i ozbiljniji'.

"Modernizacija vojske i kupovina novog naoružanja u Srbiji traje neko vrijeme, pretpostavljam da se intenziviralo kada je nastao vojni savez Hrvatske, Albanije i Kosova. Zapadni Balkan zapravo je linija razdvajanja između NATO-a i 'druge strane'. Sve zemlje koje okružuju Srbiju, osim BiH, su članice Saveza i ta je situacija donekle rizična sama po sebi. Logika nacionalne sigurnosti nalaže da moramo dodatno ulagati u očuvanje sigurnosti zemlje", misli politolog Gogić.

"Postoji tu povijest osobnih odnosa Srbije i Hrvatske, ali na ovom prostoru sukobljavaju se interesi velikih sila. Njemačka i Poljska imaju teško osobnu povijest, pa su sada zajedno u NATO-u. Smatram da budućnost srpsko-hrvatskih odnosa ovisi o širim geopolitičkim okolnostima. Balkan postaje nešto kao Berlin nakon Drugog svjetskog rata, kada je bio podijeljen na Istočni i Zapadni, a zapravo na dva svjetska bloka", dodaje Gogić.

General Milan Mojsilović, načelnik Glavnog stožera Vojske Srbije, naveo je da je Srbija opredijeljena za mir te da nove rakete nisu kupljene za Zagreb, Sarajevo i Podgoricu. "Kupljene su za sve koji ne misle dobro Srbiji i upravo misle svoje nacionalne i druge interese nametati oružanim putem", rekao je Mojsilović.

