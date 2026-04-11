Novi Zeland pozvao građane na evakuaciju! Stiže im razorna oluja

Sjeverni otok Novog Zelanda priprema se za ciklonu Vaianu koja bi, prema upozorenjima, mogla uzrokovati obalne poplave i klizišta, zbog čega je tisuće građana pozvano je na evakuaciju.

Očekuje se da će oluja, obilježena snažnim pljuskovima i vjetrom brzine do 130 kilometara na sat, Novi Zeland pogoditi u nedjelju i zatim u ponedjeljak proći zapadno od udaljenog otočja Chatham, objavio je državni meteorološki zavod.

U subotu je u nekoliko regija proglašeno izvanredno stanje, a vlasti su građanima naložile evakuaciju u gradu Whakataneu s oko 37 tisuća stanovnika, 430 kilometara udaljenom od glavnog grada Wellingtona.

Lokalne vlasti pozvale su stanovnike da se barem na dva dana udalje iz svojih domova, upozorivši ih da bi najavljena oluja u obalnim područjima mogla uzrokovati klizišta, podizanje razine mora, valove visoke do 13 metara te obalne poplave.

Premijer Christopher Luxon u petak je izjavio da bi ciklona mogla biti razorna i pozvao je građane koji su joj na putu da se pripreme za udar.

"Provjerite oluke i odvode, pripazite na susjede i pripremite se na moguće nestanke struje", objavio je Luxon na društvenoj mreži X.

Vaianu je Novozelanđanima probudila ružne uspomene na razornu oluju Gabrielle iz 2023. godine, najtežu prirodnu katastrofu u toj zemlji u ovom stoljeću, koja je odnijela 11 života i raselila tisuće građana.

