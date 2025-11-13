Ivica Dačić okrivio vozača autobusa u kojem je poginulo troje: Nova svjedočenja pokazuju drugačije...

Vozač autobusa D.K. (70) osumnjičen je za teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa zbog nesreće u Sremskoj Mitrovici u kojoj je poginulo troje ljudi. Međutim, nova su svjedočenja otkrila detalje koja bacaju novo svjetlo na slučaj.

Podsjetimo, nesreća se dogodila 17. listopada između Sremske Mitrovice i sela Jarak u Srbiji. Autobus poduzeća 'Sirmium bus', koji je prevozio 85 radnika tvrtke 'Healthcare', prevrnuo se na krov.

Dvije osobe poginule su u trenutku nesreće, a još jedna je kasnije podlegla ozljedama. 25 radnika je teže ozlijeđeno, 37 lakše, a njih najmanje dvoje će ostati trajni invalidi.

Vozač autobusa upozoravao na kvar

Prema novim informacijama, vozač D.K.(70), tri je puta morao zaustaviti autobus izvan stajališta zbog pregrijavanja vozila.

"On je telefonom zvao nekoga iz 'Sirmium busa', vjerojatno dispečera, kako bi prijavio problem s vozilom. Zvao je i nekog od kolega, vozača, kako bi se posavjetovao s njim. To što se motor pregrijavao možda nije izravno utjecalo na nesreću, ali ukazuje na to da vozilo nije bilo ispravno", rekao je sugovornik portala Nova.rs.

Mnogi putnici također upozoravaju da s autobusom nešto nije bilo u redu.

"Ne znam što mu je bilo, u zavoju je samo produžio i prevrnuli smo se. Išao je brzo. Sad kolege pričaju da je autobus bio pokvaren i da se u vožnji nešto dogodilo autobusu, pa ga vozač više nije mogao kontrolirati", izjavila je jedna od putnica.

Unatoč svjedočenjima putnika, tehnički pregled vozila još nije odrađen, kao ni prometno vještačenje.

Ivica Dačić okrivio vozača

Od samog trenutka nesreće, vozača krivi policija pa i državni vrh. Ministar unutarnjih poslova Srbije, Ivica Dačić, iznio je netočne podatke da je vozaču D.K. izdano 'neograničeno liječničko uvjerenje', iako je vozač, sukladno zakonu, dobio uvjerenje na dvije godine.

Policija je također u javnost izašla s podatkom da je brzina vozila u trenutku nesreće bila 120 kilometara na sat, iako vještačenje tahografa još nije bilo provedeno. Eventualni kvar na kočnicama zasigurno bi utjecao na brzinu, no još se ne zna jesu li bile ispravne.

Vlasnik prijevozničke tvrtke poznat po incidentima

Vlasnik 'Sirmium busa', D.J., posjeduje još dvije prijevozničke tvrtke, 'Europa bus' iz Valjeva te 'Tamnava trans' iz Beograda.

Medijima je poznat od ranije zbog incidenta iz 2015. kada je pretukao inspektora koji je u njegovoj tvrtki otkrio nepravilnosti. Tada ga je D.J. uhvatio za kosu i udarao njegovom glavom o službeni policijski automobil.

Gradonačelnik stao u obranu vlasnika tvrtke

Putnici su se i ranije žalili na kvalitetu autobusa u vlasništvu D.J., ali je gradonačelnik Sremske Mitrovice opravdao tvrtku s kojom ima ugovor. Naime, 28. listopada je gradonačelnik Branislav Nedimović, izjavio da je inspekcijski nadzor pokazao da su svi autobusi tehnički ispravni i da svi vozači imaju potrebnu dokumentaciju.

Iako je tjedan dana ranije MUP objavio da je nadzorom u prijevozničkoj tvrtki pronađeno čak 67 prekršaja, gradonačelnik ne odustaje od svoje tvrdnje.

