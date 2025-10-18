Otkriveno što je vozač napravio dvije minute prije stravične nesreće: 'Autobus je pištao'

Objavljeni su novi detalji prometne nesreće između Sremske Mitrovice i sela Jarak u Srbiji u kojoj su u petak poginule tri osobe nakon što se prevrnuo autobus.

Vjeruje se da je vozač D.K. (70) samo dvije minute prije katastrofe pokušao popraviti kvar na vozilu. "Vozač je pozvao kolegu i rekao da autobus pišti kao da će prokuhati. Kolega mu je rekao da pokuša upaliti klimu i ispustiti ventil. Dvije minute kasnije, autobus je sletio u kanal", ispričao je jedan od putnika, prenosi Telegraf.rs.

POGLEDAJTE VIDEO: Pijani rekorder skrivio nesreću s čak 4,58 promila: Psihijatrica otkrila kako je to moguće

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kurir.rs izvijestio je da je vozač uhićen zbog sumnje da je izazvao nesreću. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a potom će, uz kaznenu prijavu, biti priveden nadležnom tužiteljstvu.

Foto: Telegraf.rs/instagram/screenshot

Oglasio se Dačić

O nesreći se oglasio i srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić. "Iz prometne policije rekli su mi da je krivac vozač, zbog neprilagođene brzine. Naravno, to je sada stvar za analizu", rekao je Dačić.

"Putnicima i obiteljima koji su izgubili svoje najmilije to ne znači ništa, ali treba ispitati sve okolnosti, jer je, kako su mi rekli, vozač u 69. godini dobio produženje liječničkog uvjerenja na neograničeno. Kako i zašto neka utvrdi istraga", dodao je Dačić.

Foto: Telegraf.rs/instagram/screenshot

Podsjetimo, mediji u Srbiji naveli su da je autobus prevozio radnike koji su se vraćali s posla te da je unutra bilo čak 85 putnika. Dvoje je preminulo na licu mjesta, dok je treća osoba umrla u operacijskoj sali.

Na liječenju u Općoj bolnici u Sremskoj Mitrovici zadržano je 39 pacijenata, dok su hitne službe teže ozlijeđene prebacili u Beograd i Novi Sad.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je mjesto na kojem su život izgubila dvojica radnika u Bjelovaru