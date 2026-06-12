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NAPAD DRONOVIMA /

Nove žrtve u napadima Rusije i Ukrajine: S obje strane ima mrtvih i ozlijeđenih

Nove žrtve u napadima Rusije i Ukrajine: S obje strane ima mrtvih i ozlijeđenih
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Foto: Iryna Rybakova/AFP/Profimedia/Ilustracija

Dvije su osobe ubijene, a dvije ozlijeđene u granatiranju područja Suzemka blizu granice, a još sedam ih je ranjeno u napadu na benzinske postaje u Starodubu

12.6.2026.
6:40
Hina
Iryna Rybakova/AFP/Profimedia/Ilustracija
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Dvije su osobe ubijene, a 10 ih je ozlijeđeno u napadu Ukrajine na rusku pograničnu regiju Brjansk, napisao je vršitelj dužnosti regionalnog guvernera Yegor Kovalchuk u objavi na Telegramu, dok je tijekom napada ruskog drona na Ukrajinu ubijena 44-godišnja žena.

Dvije su osobe ubijene, a dvije ozlijeđene u granatiranju područja Suzemka blizu granice, a još sedam ih je ranjeno u napadu na benzinske postaje u Starodubu, udaljenom oko 110 kilometara, napisao je Kovalchuk, dodavši da je u odvojenom napadu dronom ozlijeđen i petogodišnji dječak. 

Ukrajina: Jedna žena ubijena, druga teško ranjena

U sjevernoj ukrajinskoj regiji Sumy ubijena je  44-godišnja žena, dok je druga teško ranjena u napadu ruskog drona, objavio je regionalni guverner Oleh Hryhorov na Telegramu rano u petak.

Još tri osobe ozlijeđene su u napadu dronom u južnom ukrajinskom gradu Mikolajevu, objavile su lokalne vlasti na istom kanalu.

Navodi se i kako Reuters nije mogao neovisno potvrditi incidente.

UkrajinaRusijaNapad
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