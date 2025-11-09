FREEMAIL
freemail
NOVA SNIMKA /

Helikopter se pretvorio u vatrenu kuglu, ljudi živi izgorjeli: Otkriveno tko je bio unutra

Helikopter se pretvorio u vatrenu kuglu, ljudi živi izgorjeli: Otkriveno tko je bio unutra
Foto: X/screenshot

Točan uzrok nesreće zasad nije poznat

9.11.2025.
9:58
Erik Sečić
X/screenshot
Društvenim mrežama proširila se nova uznemirujuća snimka na kojoj se vidi eksplozija ruskog helikoptera Ka-226 koji se u petak srušio i pao na kuću u Dagestanu, javlja The Sun.

Prikazana je cijela rekonstrukcija tragedije. Dok je pokušao sletjeti, pilot je prvo udario u pristanište. Odlučio je podići helikopter, iako je s njega visio oštećeni rep. Zatim ga je ponovno spustio u plitko more, ali umjesto da isključi motor, odlučio je još jednom podići letjelicu. 

Uspjeli su se uzdignuti, ali jasno se vidjelo da pilot ima poteškoća s kontrolom i da mora prisilno sletjeti. Nakon toga uslijedili su trenuci strave -  helikopter se počeo nekontrolirano vrtjeti i obrušavati prema tlu, a potom se pretvorio u ogromnu vatrenu kuglu. 

Otkriveno tko je bio unutra 

Iako je The Sun izvijestio da su četiri osobe žive izgorjele, a tri zadobile ozljede, Kyiv Independent piše da ima petero mrtvih. Dodaju da su među njima i četiri zaposlenika dagestanske tvornice KEMZ, koja se bavi proizvodnjom sustava za zemaljsku kontrolu, dijagnostiku i drugu opremu, ponajprije za zrakoplove Suhoj i MiG.

Tvrtka je u priopćenju navela da je među mrtvima i zamjenik generalnog direktora za izgradnju i transportnu podršku. Podsjetimo, Sjedinjene Države KEMZ-u su zbog sudjelovanja u ruskoj agresiji na Ukrajinu uvele sankcije. 

Točan uzrok nesreće zasad nije poznat. Rosaviatsia, ruska federalna agencija za civilno zrakoplovstvo, istaknula je da se dogodila "katastrofa" te da će sudjelovati u službenoj istrazi koja bi trebala rasvijetliti sve okolnosti. 

POGLEDAJTE VIDEO: Moćni Posejdon sada ima i podmornicu koja će ga nositi, svijet u strahu od Putinovog torpeda

 

 

RusijaHelikopterNesreća
