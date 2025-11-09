Helikopter se pretvorio u vatrenu kuglu, ljudi živi izgorjeli: Otkriveno tko je bio unutra

Društvenim mrežama proširila se nova uznemirujuća snimka na kojoj se vidi eksplozija ruskog helikoptera Ka-226 koji se u petak srušio i pao na kuću u Dagestanu, javlja The Sun.

Prikazana je cijela rekonstrukcija tragedije. Dok je pokušao sletjeti, pilot je prvo udario u pristanište. Odlučio je podići helikopter, iako je s njega visio oštećeni rep. Zatim ga je ponovno spustio u plitko more, ali umjesto da isključi motor, odlučio je još jednom podići letjelicu.

In Dagestan, a Russian Ka-226 helicopter crashed today. Onboard the aircraft was reportedly employees of the Kizlyar Electromechanical Plant that specializes in the manufacture of equipment for MiG and Sukhoi aircraft. pic.twitter.com/IcrGVILjG5 — raging545 (@raging545) November 7, 2025

Uspjeli su se uzdignuti, ali jasno se vidjelo da pilot ima poteškoća s kontrolom i da mora prisilno sletjeti. Nakon toga uslijedili su trenuci strave - helikopter se počeo nekontrolirano vrtjeti i obrušavati prema tlu, a potom se pretvorio u ogromnu vatrenu kuglu.

Otkriveno tko je bio unutra

Iako je The Sun izvijestio da su četiri osobe žive izgorjele, a tri zadobile ozljede, Kyiv Independent piše da ima petero mrtvih. Dodaju da su među njima i četiri zaposlenika dagestanske tvornice KEMZ, koja se bavi proizvodnjom sustava za zemaljsku kontrolu, dijagnostiku i drugu opremu, ponajprije za zrakoplove Suhoj i MiG.

💥 Russia: Deputy director, chief designer and chief engineer of major military contractor Kizlyar Electromechanical Plant died in a comical helicopter crash in occupied Dagestan.

The company designs and produces a large variety of electronic components for military aircraft. pic.twitter.com/bQRze6E7Ug — Igor Sushko (@igorsushko) November 8, 2025

Tvrtka je u priopćenju navela da je među mrtvima i zamjenik generalnog direktora za izgradnju i transportnu podršku. Podsjetimo, Sjedinjene Države KEMZ-u su zbog sudjelovanja u ruskoj agresiji na Ukrajinu uvele sankcije.

Točan uzrok nesreće zasad nije poznat. Rosaviatsia, ruska federalna agencija za civilno zrakoplovstvo, istaknula je da se dogodila "katastrofa" te da će sudjelovati u službenoj istrazi koja bi trebala rasvijetliti sve okolnosti.

