Stravični prizori nakon pada helikoptera na kuću: 'Mislili smo da će raznijeti sve oko sebe'

Helikopter, koji je prevozio visoko osoblje elektromehaničke tvornice Kizljar u Rusiji, srušio se i izgorio u petak. Pao je na kuću i eksplodirao. U nesreći su poginula četiri radnika tvornice. Objavljene su i snimke na kojima se vidi helikopter Ka-226 kako gori.

Udario je u privatnu kuću u južnoj regiji Dagestana, a sve četiri osobe u helikopteru su izgorjele. Vatrogasci su uspjeli izvući tri putnika i pilota iz helikoptera, ali su preminuli od ozljeda, potvrdio je dagestanski ministar zdravstva Jaroslav Glazov.

Helikopter je navodno je pripadao osoblju elektromehaničke tvornice Kizljar, velikog vojnog proizvođača poznatog po proizvodnji sustava za zemaljsko upravljanje i dijagnostiku za jurišne zrakoplove Suhoj i MiG. Tvornica je pod sankcijama zbog svoje podrške ruskom ratu u Ukrajini. Ruski istražitelji rekli su da istražuju tehnički kvar kao najvjerojatniji uzrok nesreće.

Ne znaju što je pošlo po zlu

Glasnogovornik lokalne samouprave dodao je da "stručnjaci analiziraju dijelove helikoptera kako bi utvrdili što je pošlo po zlu“. Stanovnici mjesta Achi-Sua, gdje je bila nesreća, potreseni su, a neki tvrde da je helikopter "ispuštao čudne zvukove“ dok je kružio iznad mjesta. Neki tvrde da se pilot namjerno maknuo od jače naseljenog područja da bi spriječio i veću katastrofu.

Videozapisi s mjesta događaja prikazuju vatrogasce kako se bore s visokim plamenom, dok se gusti crni dim nadvija nad mirnim obalnim područjem.

"Tlo se treslo. Vrućina je bila nepodnošljiva. Mislili smo da će sve oko sebe raznijeti", rekao je jedan očevidac. Drugi svjedoci opisali su užasan trenutak kada je zrakoplov pao "poput vatrene kugle“ prije nego što se zapalio.

"Kružio je iznad nas, u plamenu. Onda je jednostavno pao – mislili smo da će svi umrijeti", rekao je drugi očevidac.

Uzrok nesreće nejasan

Ruska savezna agencija za zračni promet potvrdila je smrtonosni incident, nazvavši ga "katastrofom“, iako uzrok nesreće ostaje nejasan. Helikopter je letio iz Kizljara za Izberbaš na kaspijskoj obali kada se srušio. Prva izvješća sugerirala su da se zrakoplov koristio za turističke letove, ali to su kasnije demantirali regionalni dužnosnici.

Israfil Israfilov, voditelj Dagestanskog regionalnog kontrolnog centra, rekao je ruskoj novinskoj agenciji TASS:

"Nije bio turistički helikopter. U helikopteru nije bilo turista. Da, ima poginulih i ozlijeđenih. Okolnosti se istražuju", rekli su.

Vlasti nisu potvrdile koliko je ljudi bilo u helikopteru, ali viđene su hitne ekipe kako izvlače tijela iz olupine dok su se borile da ugase požar. Kremlj se još nije oglasio o padu, koji se tretira kao velika zrakoplovna izvanredna situacija.

Očekuje se da će istražitelji objaviti preliminarno izvješće u nadolazećim danima dok pokušavaju shvatiti posljednje trenutke neuspjelog leta.

