Milanović izjavom 'uzburkao duhove' u Norveškoj, stigla reakcija: 'Bitno se razlikuje od Grenlanda'

Norveška javnost prilično je negativno reagirala na nedavne izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, u kojima je sugerirao da bi Sjedinjenim Američkim Državama Svalbard mogao biti korisniji od Grenlanda. Norveški mediji gotovo su jednoglasno ocijenili njegov nastup nediplomatskim, a cijela priča završila je i službenom reakcijom norveškog Ministarstva vanjskih poslova.

Milanović je, naime, ustvrdio da Grenland nema presudnu važnost za američku sigurnost, osim u scenariju drastičnog topljenja arktičkog leda koje bi, prema njegovim riječima, dovelo do globalne katastrofe. Kao alternativu istaknuo je Svalbard, norveški arhipelag za koji smatra da ima veći strateški značaj zbog pomorskih ruta koje, zahvaljujući Golfskoj struji, ostaju nezaleđene.

"Postoji, samo ne znam jesu li u američkoj administraciji to još primijetili na karti, Svalbardsko otočje. Ono u načelu pripada Norveškoj. Smješteno je malo istočnije od Grenlanda i tamo završava Golfska struja, pa more nije zaleđeno. To je zanimljivo. Evo, dao sam im temu za razmišljanje. Možda su na karti vidjeli da postoji i to otočje. Grenland je beskoristan", rekao je Milanović novinarima u Čakovcu.

'To je dio Norveške'

Norveška javna radiotelevizija NRK prenijela je Milanovićeve riječi te objavila reakciju državnog tajnika u norveškom Ministarstvu vanjskih poslova Eivinda Vada Peterssona.

"Svalbard je jednako dio Norveške kao i pokrajine Agder, Trøndelag i Finnmark. Geografski i politički, Svalbard se bitno razlikuje od Grenlanda i te se dvije teritorije ne mogu uspoređivati. Daleki sjever najvažnije je strateško područje Norveške“, poručio je Petersson.

Petersson je dodatno naglasio da je daleki sjever ključno strateško područje za Norvešku.

"Radimo na obrani kako bismo osigurali stabilnost i sigurnost, koristeći vlastite resurse i kroz blisku suradnju s našim saveznicima. Svalbard je norveški teritorij. Imamo više od sto godina iskustva u suočavanju sa sovjetskom, odnosno ruskom prisutnošću na Svalbardu", istaknuo je.

Anušić: 'Bila je neugodna tema razgovora'

Na nezadovoljstvo norveške strane osvrnuo se i hrvatski ministar obrane Ivan Anušić, koji je upravo završio dvodnevni službeni posjet Norveškoj.

"Naravno da je to bila neugodna tema u razgovoru između mene i norveškog ministra obrane. Jasno sam rekao da to nije stav Vlade Republike Hrvatske i da se od te izjave ograđujemo. Time su bili zadovoljni i zahvalili su na pojašnjenju", rekao je Anušić.

'Sjede na istoj bačvi baruta'

Reakcije u Norveškoj prenio je i tabloid Verdens Gang, koji je citirao političku komentatoricu Maju Sojtarić iz dnevnog lista Nordlys iz Tromsøa. Sojtarić, koja je rodom iz Banje Luke, Milanovićeve izjave tumači kroz prizmu geopolitičkog položaja Hrvatske.

"Hrvatska je rubna država Europske unije i graniči sa Srbijom, susjedom koji je, blago rečeno, nestabilan. Sve rubne zemlje EU-a strahuju od destabilizacije. ‘You stand where you sit’, a Hrvatska doslovno sjedi na bačvi baruta. Norveški teritorij za njih je nisko na listi prioriteta. To je za nas problem jer u istočnim rubnim dijelovima EU-a postoji mnogo članica NATO-a koje sjede na istoj toj bačvi baruta", navela je Sojtarić.

Prema njezinu mišljenju, Milanovićev istup prvenstveno je populistički i namijenjen domaćoj publici, koja u njemu prepoznaje prikrivenu poruku Aleksandru Vučiću, s kojim je hrvatski predsjednik u dugotrajnom političkom sukobu.

"Velik dio onoga što danas dolazi iz Hrvatske izravna je posljedica osjećaja poniženja zbog toga što je Francuska prodala borbene zrakoplove Srbiji", dodaje.

Sojtarić podsjeća da NATO okuplja 32 države i barem isto toliko različitih interesa.

"Zemlje poput Mađarske, Poljske, Hrvatske, Rumunjske i Češke imaju ulogu tampon-zone. Ako želimo razumjeti Europu u ovim izazovnim vremenima, a trebali bismo, moramo pažljivije sagledati upravo te rubne prostore", zaključuje.

'Stručnjak za Arktik'

Verdens Gang je zatražio komentar i od Terjea Aunevika, načelnika općine Longyearbyen na Svalbardu. On je Milanovićevu izjavu ocijenio krajnje neozbiljnom.

"Mislim da je to izopačena ideja. Svalbard je nedvojbeno dio Norveške. Pravno gledano, to je potpuno jasno. Ovo se ne može shvatiti ozbiljno. Iskreno me iznenadilo da se predsjednik Hrvatske postavio kao nekakav stručnjak za Arktik", poručio je Aunevik.

