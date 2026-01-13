Anušić iz Norveške: 'Razmijenili smo iskustva o vojnom roku, njihov odaziv je stopostotni'

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, s delegacijom u kojoj je i načelnik Glavnog stožera OSRH general-pukovnik Tihomir Kundid, danas i sutra boravi u službenom posjetu Kraljevini Norveškoj.

Održao je bilaterali sasatanak u Oslu s s ministrom obrane Kraljevine Norveške Toreom O. Sandvikom te posjetio Istraživački centar norveške obrambene industrije u Hortenu. Posjet se odvija na poziv norveškog ministra obrane.

Cilj je osnažiti bilateralnu obrambenu suradnju Hrvatske i Norveške, a dvojica ministara razgovarala su o mogućnostima suradnje, o sigurnosnoj situaciji na jugoistoku Europe kao i na arktičkom području te o mogućnostima povezivanja domaćih obrambenih industrija.

Uzvratio je poziv

Ministar Anušić istaknuo je kako se norveška vojska intenzivno oprema, a obvezno vojno osposobljavanje nisu ukidali.

"Vrlo zanimljiv i koristan sastanak, i za nas i za norvešku stranu. S Norveškom želimo osnažiti bilateralnu obrambenu suradnju i želimo povezati naše obrambene industrije. Razmijenili smo i iskustva oko obveznog vojnog osposobljavanja koje i Hrvatska ponovno uvodi nakon punih 17 godina. Norvežani imaju obveznu vojnu obuku i za muškarce i za žene u trajanju od 6 do 18 mjeseci, a odaziv na služenje im je stopostotni", rekao je ministar Anušić nakon sastanka.

Norveškog ministra obrane pozvao je u posjet Hrvatskoj, među ostalim kako bi imao priliku uvjeriti se u sposobnosti hrvatske obrambene industrije. Važna tema sastanka bila je i sigurnosna situacija na jugoistoku Europe, a ministar Anušić je istaknuo kako je Hrvatska faktor stabilnosti u tom dijelu Europe.

Posjet istraživačkom centru

Načelnik Glavnog stožera OSRH general-pukovnik Kundid istaknuo je kako Norveška ima sustavan pristup stvaranju vojske budućnosti.

"Vrlo izdašno ulažu u nove tehnologije bez kojih su nezamislive moderne vojne operacije. Kada je riječ o razmjeni iskustva, zanimljivo je bilo čuti njihovo dugogodišnje iskustvo obveznog vojnog osposobljavanja budući da mi ponovno vraćamo temeljno vojno osposobljavanje“", rekao je general-pukovnik Kundid. U Istraživačkom centru norveške obrambene industrije ministra Anušića i načelnika OSRH general-pukovnika Kundida upoznali su s budućim sposobnostima pomorskog protuminskog djelovanja, razvojem tehnologije autonomnih podvodnih vozila te su obišli sustave protuminskog djelovanja.

Ministar Anušić s izaslanstvom sutra će posjetiti Kongsberg Defence & Aerospace ASA, jednu od vodećih norveških tvrtki s područja obrane i svemira.

