FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBRAMBENA SURADNJA /

Anušić iz Norveške: 'Razmijenili smo iskustva o vojnom roku, njihov odaziv je stopostotni'

Anušić iz Norveške: 'Razmijenili smo iskustva o vojnom roku, njihov odaziv je stopostotni'
×
Foto: Josip Mikacic/pixsell

'Razmijenili smo i iskustva oko obveznog vojnog osposobljavanja koje i Hrvatska ponovno uvodi nakon punih 17 godina. Norvežani imaju obveznu vojnu obuku i za muškarce i za žene u trajanju od 6 do 18 mjeseci, a odaziv na služenje im je stopostotni'

13.1.2026.
17:48
danas.hr
Josip Mikacic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, s delegacijom u kojoj je i načelnik Glavnog stožera OSRH general-pukovnik Tihomir Kundid, danas i sutra boravi u službenom posjetu Kraljevini Norveškoj.

Održao je bilaterali sasatanak u Oslu s s ministrom obrane Kraljevine Norveške Toreom O. Sandvikom te posjetio Istraživački centar norveške obrambene industrije u Hortenu. Posjet se odvija na poziv norveškog ministra obrane.

Cilj je osnažiti bilateralnu obrambenu suradnju Hrvatske i Norveške, a dvojica ministara razgovarala su o mogućnostima suradnje, o sigurnosnoj situaciji na jugoistoku Europe kao i na arktičkom području te o mogućnostima povezivanja domaćih obrambenih industrija.

Uzvratio je poziv

Ministar Anušić istaknuo je kako se norveška vojska intenzivno oprema, a obvezno vojno osposobljavanje nisu ukidali.

"Vrlo zanimljiv i koristan sastanak, i za nas i za norvešku stranu. S Norveškom želimo osnažiti bilateralnu obrambenu suradnju i želimo povezati naše obrambene industrije. Razmijenili smo i iskustva oko obveznog vojnog osposobljavanja koje i Hrvatska ponovno uvodi nakon punih 17 godina. Norvežani imaju obveznu vojnu obuku i za muškarce i za žene u trajanju od 6 do 18 mjeseci, a odaziv na služenje im je stopostotni", rekao je ministar Anušić nakon sastanka.

Norveškog ministra obrane pozvao je u posjet Hrvatskoj, među ostalim kako bi imao priliku uvjeriti se u sposobnosti hrvatske obrambene industrije. Važna tema sastanka bila je i sigurnosna situacija na jugoistoku Europe, a ministar Anušić je istaknuo kako je Hrvatska faktor stabilnosti u tom dijelu Europe. 

Posjet istraživačkom centru

Načelnik Glavnog stožera OSRH general-pukovnik Kundid istaknuo je kako Norveška ima sustavan pristup stvaranju vojske budućnosti.

"Vrlo izdašno ulažu u nove tehnologije bez kojih su nezamislive moderne vojne operacije. Kada je riječ o razmjeni iskustva, zanimljivo je bilo čuti njihovo dugogodišnje iskustvo obveznog vojnog osposobljavanja budući da mi ponovno vraćamo temeljno vojno osposobljavanje“", rekao je general-pukovnik Kundid. U Istraživačkom centru norveške obrambene industrije ministra Anušića i načelnika OSRH general-pukovnika Kundida upoznali su s budućim sposobnostima pomorskog protuminskog djelovanja, razvojem tehnologije autonomnih podvodnih vozila te su obišli sustave protuminskog djelovanja.

Ministar Anušić s izaslanstvom sutra će posjetiti Kongsberg Defence & Aerospace ASA, jednu od vodećih norveških tvrtki s područja obrane i svemira.

POGLEDAJTE VIDEO: Anušić za RTL Danas objasnio razlike između hrvatskih i srpskih Rafalea: 'Ne mogu nas ugroziti'

Ivan AnušićTihomir KundidOsloSastanakObrana
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OBRAMBENA SURADNJA /
Anušić iz Norveške: 'Razmijenili smo iskustva o vojnom roku, njihov odaziv je stopostotni'