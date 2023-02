Što se zbiva na nebu iznad Sjeverne Amerike, u zračnim prostorima SAD-a i Kanade, gdje je nedavno oboreno čak četiri leteća objekta, od kojih su tri još neidentificirana? Prva srušena letjelica bio je - kako tvrdi Washington, a opovrgava Peking - kineski špijunski balon. Kinezi tvrde da balon jest njihov, ali da nije špijunski, nego meteorološki i da je skrenuo s rute. Američka strana nije ni trepnula na to, nego je, nakon što je balon danima letio američkim zračnim prostorom, predsjednik Joe Biden naredio da balon bude oboren.

No, nije ostalo na tome. NORAD, Združeno zračno zapovjedništvo SAD-a i Kanade, izložen kritikama zbog propusta s kineksim balonom, očito je počeo revnije pratiti zbivanja na nebu. Odjednom je uočeno da se gore odvija pravi "show" pa su od prošloga petka do nedjelje oborene još tri neidentificirane letjelice (NLO-a).

Pentagon ne isključuje ni izvanzemaljsko porijeklo letjelica

Za razliku od kineskog balona koji je letio na više od 18.000 metara, visini na kojoj nije ugrožavao civilni zračni promet, tri objekta oborena proteklog vikenda letjela su puno niže. Ona treća u nizu, oborena iznad jezera Huron u saveznoj državi Michigan, letjela je na visini od samo 6000 metara i predstavljala opasnost. Preostale dvije oborene su iznad Aljaske i kanadske regije Yukon. Zapovjednik Sjeverne komande američkih zračnih snaga Glen D. VanHerck kazao je da spomenute objekte za koje je rekao da su "vrlo mali", neće nazivati balonima.

"S razlogom ih zovemo objektima", rekao je još uvijek ne isključujući ni njihovo izvanzemaljsko porijeklo.

Bijela kuća, pak, tvrdi kako nema naznaka da su oborene letjelice izvanzemaljske.

"Znam da je bilo pitanja i zabrinutosti u vezi s ovim, ali nema naznaka vanzemaljaca ili izvanzemaljske aktivnosti povezanih s ovim nedavnim obaranjima", izjavila je glanogovornica Bijele kuće Karine Jean-Pierre na brifingu za novinare početkom ovoga tjedna.

Na tom je brifingu isto rekao i koordinator Vijeća za nacionalnu sigurnost te bivši glasnogovornik Pentagona John Kirby: "Mislim da američki narod ne treba brinuti zbog izvanzemaljaca u pogledu ovih letjelica. Točka."

'Nisu imale mlazni pogon ni standardne oblike upravljanja'

Dok tih triju objekata više nema u zraku, ondje su ipak ostala visjeti dva ključna pitanja: Kakvi su to leteći objekti i zašto su letjeli iznad Amerike?

Ivan Trajković, urednik i novinar koji se bavi vojnim, sigurnosnim i znanstvenim temama kaže da ovo što se zbiva na nebu iznad Amerike zaista podsjeća na scenarij nekog SF filma.

"Iako se mislilo da je obaranje kineskog balona bilo više političko, nego vojno pitanje, u jeku zategnutih međunarodnih odnosa zbog rata u Ukrajini i krize oko Tajvana, najnoviji događaji u SAD-u i Kanadi zaista sliče na scenarij nekog filma iz domene znanstvene fantastike. Američko zrakoplovstvo oborilo je proteklog vikenda još tri neidentificirane letjelice. S tim da je pojam 'neidentificiran' ovdje samo uvjetno, jer i najviši časnici Pentagona priznaju da za sada američka vojska 'nije sigurna' o kakvim se letjelicama radi. Letjelice oborene iznad Aljaske, te u pograničnom području SAD-a i Kanade nisu imale, po izjavama pilota, nikakve oblike propulzije (mlaznog pogona), niti standardne oblike upravljanja kao kod vojnih i civilnih zrakoplova", kazao je Trajković za Net.hr.

Drugim riječima, zagonetka još nije riješena ili, barem, javno objavljena.

Sličan incident dogodio se 1980. u Suffolku

Trajković kaže da ovo zapravo nije prvi takav slučaj i spominje jedan davni incident.

"Vojni i aeronautički stručnjaci podsjećaju da ovo nisu prvi ovakvi slučajevi da se vojska SAD-a susreće s nepoznatim letjelicama. Dokumenti s kojih je 2002. godine skinuta oznaka vojne tajne svjedoče o barem pet sličnih slučajeva, kada su nepoznate letjelice primjećene u blizini ili iznad američkih vojnih instalacija - i to ne samo na američkom teritoriju. U prosincu 1980. iznad baze američkog zrakoplovstva u Suffolku u Velikoj Britaniji (danas je to vojni aerodrom RAF Woodbridge) u nekoliko navrata primjećena je letjelica trokutastog oblika koja je emitirala bijelo i crveno svjetlo. Kasnije je otkriveno da su u toj bazi u to vrijeme bile i američke nuklearne bojeve glave, iako britanska vlada to nije službeno govorila. U toj bazi se također nalazila i velika eskadrila zrakoplova A-10 II 'Thunderbolt', koji su imali protuoklopno streljivo s osiromašenim uranijem", rekao nam je Trajković.

'Incident Rendlesham' bio je stvaran

Na pitanje je li na koncu utvrđeno što se dogodilo u Suffolku 1980. godine, Trajković kaže da se to ni danas ne zna do kraja.

"Godinama je to bila teorija zavjere, kao i informacija da je ondje bilo američkog nuklearnog oružja (nuklearnih balističkih raketa Jupiter) da bi se nakon 2000. godine i zahtjeva za objavom informacije u skladu s američkim Zakonom o slobodi informacija (FOIA) potvrdilo prema dokumentima USAF-a da je sve bilo točno, odnosno da je događaj bio stvaran", kaže.

Taj događaj, poznat i kao 'Incident Rendlesham' (prema nazivu šume pokraj koje se nalazi vojna baza) do danas se smatra jednim od najponatijih incidenata s NLO-ima, u rangu onog najčuvenijeg u američkom Roswellu, pa se čak i naziva "britanskim Roswellom".

Inače, predsjednik Biden izjavio je da se "i dalje ne zna porijeklo tri oborena objekta". On smatra da nisu kineski, iako Pentagon "ne isključuje nijednu opciju". Inače, napominje nam Trajković, jedna raketa kakvom su oboreni kineski balon, a potom i ova tri leteća objekta, košta pola milijuna dolara.

"Iznad Aljaske jedna je promašila metu pa je ponovno gađano. Dakle, potrošeno je milijun dolara za jedno obaranje", kaže.