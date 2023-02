Ako je istina tamo negdje vani (fraza 'The Truth is out there' koristi se kada se govori o NLO-ima i vanzemaljcima, nap.a.) sigurno još nije očita, piše New York Times u osvrtnu na obaranje tri neidentificirana leteća objekta (NLO) iznad SAD-a i Kanade proteklog vikenda. Pentagon i dužnosnici obavještajnih službi pokušavaju dokučiti zagonetku tri NLO-a iznad Aljaske, Kanade i Michigana koje su američki borbeni zrakoplovi oborili projektilima u petak, subotu i nedjelju. Ovaj "zračni show" izgleda poput onoga što se ranije predstavljalo kao moguća invazija neidentificiranih letećih objekata.

Posljednji od tri NLO-a prvi put je uočen u subotu iznad savezne države Montane, što je isprva izazvalo raspravu o tome je li uopće postojao. U subotu su, naime, vojne službe uočile signal na radaru iznad Montane, koji je zatim nestao, što ih je navelo na zaključak da se radi o radarskoj anomaliji. Zatim se u nedjelju bljesak na radaru pojavio iznad Montane, zatim Wisconsina i Michigana. Nakon što su vojni dužnosnici dobili i vizualnu potvrdu letećeg objekta, naredili su da ga borbeni zrakoplov obori iznad jezera Huron.

Dva ključna pitanja bez konkretnih odgovora

Dva su velika pitanja oko ovih epizoda: Što su bili ti leteći objekti? I zašto ih sada američke službe odjednom više uočavaju i obaraju?

Na prvo pitanje još nema odgovora. Američki dužnosnici ne znaju kakvi su to leteći objekti bili, a još manje koja im je svrha i tko ih je poslao. Što se tiče drugog, nije jasno je li se pojavilo više objekata odjednom, ali je sigurno da su nakon nedavnog upada kineskog špijunskog balona, ​​američka i kanadska vojska bile vrlo oprezne u lociranju nekih objekata kojima je prije možda bilo dopušteno proći kroz zračni prostor SAD-a i Kanade.

Nakon prolaska špijunskog balona ovog mjeseca, Sjevernoameričko zapovjedništvo zračne i svemirske obrane (NORAD) prilagodilo je svoj radarski sustav kako bi ga učinilo osjetljivijim. Kao rezultat toga, naglo se povećao broj otkrivenih neidentificiranih letećih objekata. Drugim riječima, NORAD bilježi sve više upada u zračni prostor samim time što ih više i traži nakon bijesa izazvanog špijunskim balonom koji je lebdio nad SAD-om čitavih tjedan dana prije nego što ga je 4. veljače oborio F-22.

"Pažljivije smo promatrali naš zračni prostor na ovim visinama, uključujući poboljšanje našeg radarsko sustava, što bi moglo barem djelomično objasniti povećanje broja objekata koje smo otkrili tijekom prošloga tjedna", kazala je Melissa Dalton, pomoćnica ministra obrane za domovinsku obranu i pitanja hemisfere, na konferenciji za novinare u nedjelju navečer.

Letjeli nisko, predstavljali opasnost za zrakoplove

Američki dužnosnici nisu u potpunosti odbacili teorije da bi takvih objekata moglo biti i više. Neki dužnosnici tvrde da bi oni mogli biti iz Kine ili neke druge strane sile, usmjereni na testiranje sposobnosti detekcije nakon incidenta sa špijunskim balonom. Objekt primijećen u nedjelju kako se približava jezeru Huron letio je na 20.000 stopa (6.000 metara) i predstavljao je potencijalnu prijetnju civilnom zrakoplovstvu, pa je predsjednik Joe Biden naredio da se obori. Letjelica je imala osmerokutnu strukturu s žicama koje su visjele s njega, ali nije imao vidljiv teret - kazali su američki dužnosnici.

Američki i kanadski dužnosnici kažu da su objekti oboreni u petak i subotu također letjeli niže od špijunskog balona, ​​što je predstavljalo veću opasnost za civilne zrakoplove. Ta dva objekta letjela su iznad dijelova Aljaske i Yukona, područja s malo stanovnika, a treći objekt oboren u nedjelju bio je iznad vode, tako da su rizici od pada krhotina bili minimalni.

Špijunski balon koji je lebdio preko SAD-a letio je puno više, na 60.000 stopa (18.300 metara) i nije predstavljao opasnost za zrakoplove. Ali bilo kakav otpad koji bi pao s njega mogao je pogoditi ljude na tlu, rekli su dužnosnici Pentagona. Tijekom vikenda rekli su da još uvijek pokušavaju utvrditi kakva su to tri objekta bila. Prvi, rekao je dužnosnik Ministarstva obrane, najvjerojatnije nije balon i razbio se na dijelove nakon što je oboren u petak. Objekt oboren u subotu kanadske su vlasti opisale kao cilindričan, a američki dužnosnici kažu kako je vjerojatnije da je to bio nekakav balon. Objekt oboren u nedjelju nije izgledao kao balon, rekao je jedan dužnosnik.

'Ti su objekti napravljeni ovdje na Zemlji'

Radar NORAD-a pratio je prva dva objekta najmanje 12 sati prije nego što su oboreni. Ali dužnosnici Ministarstva obrane nisu rekli jesu li objekte 'ulovili' na radaru prije nego što su se približili američkom zračnom prostoru. Jedan je dužnosnik rekao da nije jasno što drži te objekte u zraku. Američki dužnosnici kažu da pregledavaju snimke i druga očitanja senzora koja su prikupili američki piloti koji su promatrali objekte prije njihovog uništenja. No točna priroda objekata, odakle su i za što su bili namijenjeni, neće biti potvrđena sve dok FBI i kanadska policija ne budu u prilici temeljito ispitati ostatke, rekli su dužnosnici.

Upitan tijekom konferencije za novinare u nedjelju je li isključeno izvanzemaljsko podrijetlo letećih objekata, general Glen D. VanHerck, zapovjednik američkog sjevernog zapovjedništva zračnih snaga, rekao je: "Nisam ništa isključio u ovom trenutku." Ali u nedjeljnim intervjuima dužnosnici nacionalne sigurnosti odbacili su svaku pomisao da ono što je zrakoplovstvo snimilo na nebu predstavlja bilo kakvu vrstu izvanzemaljaca. Nitko, rekao je jedan viši dužnosnik, ne misli da su te stvari nešto drugo osim uređaja napravljenih ovdje na Zemlji.

'Jeftina tehnologija kojom se uznemiruje Amerika'

Luis Elizondo, vojni obavještajni časnik koji je vodio Pentagonov NLO program do 2017. godine slaže se s tim. No kaže da Bidenova administracija mora pronaći način da uravnoteži budnost nad onim što se događa na nebu iznad Amerike i "loviti vlastiti rep" kad god se pojavi nešto nepoznato - što je težak zadatak, rekao je.

"Naši protivnici godinama su slali uređaje niske tehnologije na nebo iznad SAD-a. Ono što se sada događa je da imate jeftinu tehnologiju koja se koristi za uznemiravanje Amerike. To je vrlo učinkovit i jeftin način za Kinu da to učini, a što više gledate u nebo, više ćete vidjeti", kazao je Elizondo.

Na poticaj Kongresa, Pentagon i obavještajne agencije su posljednjih godina intenzivirale proučavanje neobjašnjivih incidenata u blizini vojnih baza. Studije o onome što obavještajna zajednica naziva neidentificiranim zračnim fenomenima ukazale su na ranije neotkrivene pokušaje da se provede nadzor nad američkim vojnim vježbama i bazama. U mnogim tim slučajevima u pitanju su bili baloni, a sada se vjeruje da neki od njih služe pokušaju nadzora od strane Kine ili drugih sila.

U javno objavljenom izvješću od prošloga mjeseca, obavještajna zajednica je rekla da su od 366 neobjašnjivih incidenata u njih 163 bili identificirani baloni. Jedan tajni dokument o čijim je nalazima ovoga mjeseca izvijestio The New York Times kaže da bi najmanje dva incidenta u američkim vojnim bazama mogla biti primjeri napredne zračne tehnologije, koju je vjerojatno razvila Kina.

Najalarmantnija teorija: Šalje ih neka strana sila

“Sada možemo procijeniti obrasce leta i putanju na mnogo znanstveniji način”, rekla je senatorica Kirsten Gillibrand, demokrat iz New Yorka koja je napisala nedavni zakon kojim se nalaže veće interno vojno izvješćivanje i analiza zračnih fenomena, što dovodi do većeg dokumentiranja istih. "Morate znati tko koristi tehnologiju i što je ona", dodala je.

Najalarmantnija teorija koju razmatraju neki američki dužnosnici jest da te leteće objekte šalje Kina ili neka druga sila u pokušaju da sazna više o američkom radarskom sustavu ili sustavima ranog upozoravanja. Visoki dužnosnik američke administracije rekao je da je jedna teorija - naglasivši da je u pitanju samo teorija - da su Kina ili Rusija poslale letjelice da testiraju američke sposobnosti prikupljanja obavještajnih podataka. Mogli bi biti poslani da nauče koliko brzo SAD postaje svjestan upada i koliko brzo vojska može odgovoriti na takav upad, rekao je dužnosnik.

Američke vlasti složne su u uvjerenju da je špijunski balon koji je prošao kroz SAD bio kineski uređaj namijenjen nadzoru američkih vojnih baza. Dužnosnici su rekli da nije jasno je li Kina imala potpunu kontrolu nad balonom tijekom cijelog njegova leta, ali tvrde da je Kina imala barem ograničenu sposobnost upravljanja balonom prije nego što je oboren. Drugi američki dužnosnik rekao je da je kineski špijunski balon bio opremljen mehanizmom za samouništenje, ali ga Peking nije upotrijebio, što je potencijalni znak da kineski dužnosnici žele nastaviti prikupljati obavještajne podatke, čak i nakon što je otkriven.

Ipak oprez oko tvrdnji da su letjelice kineske

Otkrivanje tog balona od strane Pentagona 2. veljače dovelo je do diplomatske krize između Kine i SAD-a. Peking je poručio da ima pravo na daljnji odgovor. U nedjelju su kineske novine izvijestile da su lokalne pomorske vlasti u provinciji Shandong na istočnoj obali uočile "neidentificirani leteći objekt" u vodama grada Rizhaoa i da se spremaju oboriti ga.

Ako je bilo koji od uređaja uništenih u Sjevernoj Americi u posljednja tri dana bio kineski, to bi predstavljalo veliku provokaciju nakon špijunskog balona. To je ujedno jedan od razloga zašto neki dužnosnici smatraju da ne treba žuriti sa zaključkom da su ti objekti poslani iz Kine imali uređaje za nadzor. Čini se da kineski dužnosnici žele ograničiti napetosti oko špijunskog balona, ​​sugerirajući nekim američkim dužnosnicima da je manje vjerojatno da su posljednji objekti namjerne kineske provokacije ili testovi. No, u pentagonu zvone na uzbunu zbog nedostataka u zastarjelim sustavima radara i ranih upozorenja u Sjevernoj Americi. Govoreći lani na Sigurnosnoj konferenciji u Aspenu, general VanHerck rekao je da su se SAD borile s otkrivanjem određenih upada te da radari NORAD-a ne mogu adekvatno otkriti hipersonične letjelice i druge prijetnje. No, također je rekao da SAD i Kanada ulažu u novi radarski sustav iznad horizonta kako bi bolje identificirali potencijalne prijetnje, kao i sustave umjetne inteligencije koji bi pomogli u otkrivanju mogućih upada.

"Vrlo sam ohrabren time kamo idemo, ali još uvijek imamo neke izazove na kojima moramo raditi", rekao je general VanHerck u srpnju prošle godine.