Vojni analitičar Marinko Ogorec komentirao je za N1 televiziju rušenje neidentificiranih letjelica. Govoreći o rušenju kineskog balona iznad SAD-a, Ogorec je rekao da je balon bio svakako špijunski.

"Čak i da je on za civilne namjene, ako je neovlašteno ušao u tuđi zračni prostor, a je, ako je snimao objekte pa i ako je bio meteorološki balon, ako je neovlašteno snimao određene situacije i objekte pa i sa znanstvenog aspekta, može se smatrati špijunskim. Ono što se zove civilno istraživanje, meteorološko istraživanje može se koristiti u vojne svrhe. On se nalazio u stratosferi, istraživao je zračna strujanja, smjerove vjetra, vjerojatno je istraživao i samu atmosferu, to se može iskoristiti podjednako i za meteorološke prilike i za vojne svrhe”, rekao je Ogorec.

Koja je svrha letjelica?

Ogorec je istaknuo da nitko neće priznati kada se provode istraživanja u špijunske svrhe, nego će reći da se radilo o znanstvenim istraživanjima. Objasnio je da je svrha takvih letjelica uvijek prikupljanje informacija te da je kineski balon prošao najosjetljivijim područjem SAD-a i prikupio značajne količine informacija.

Kaže da je balon informacije istog trenutka slao u bazu. Smatra i da se tek treba dokazati špijunska aktivnost balona, kao i da Amerikanci neće moći saznati ništa iz njega.

“Naime, Kinezi su pretpostavili da će ga Amerikanci srušiti, svaka normalna zemlja to može pretpostavljati. Možemo biti sigurni da je svaki sustav koji je bio imalo osjetljiv imao i sustav za samouništenje. Onog trena kad je balon počeo padati, aktivirali su se ti sustavi i sve što je u tom balonu vrijedilo pretvorilo se u hrpu željeza”, rekao je Ogorec.

Nije ometao zračni prostor

Iako je let balona bio namjeran, on nije ometao zračni promet.

“Možda ovo što se dogodilo u Kanadi, zrakoplov koji je oboren u Kanadi na 12 tisuća metara, to da, ali kineski balon bio je u stratosferi iznad svih mogućih zračnih prometnica, nije bio u opasnosti da ometa zračni promet. Da je bio oboren ranije, pitanje je gdje je mogao pasti, vidimo da je i sada kad je oboren nad oceanom, vidimo da je pao na dosta veliki prostor”, rekao je Ogorec.

Američka je vojska oborila i objekt koji je letio u kanadskom prostoru, međutim vojnom analitičaru nije jasno zašto su iz Kanade tražili da to napravi upravo američka vojska.

“Oni imaju bilateralni sporazum o vojnoj suradnji, američka je vojska srušila objekt na zahtjev Kanađana, ali i oni imaju svoje borbene zrakoplove koji su to mogli napraviti, ne znam zašto nisu”, rekao je Ogorec.

'Ovo je nova era'

Kaže da će se tek početi otkrivati što je u pitanju s ovim objektima. “Ovo je nova era u promatranju zračnog prostora i svega ostaloga. Očito se s balonima može napraviti nešto što ne može satelitima. Kinezi imaju i satelite koji mogu istraživati iz svemirskog prostora, a očito se balonima može raditi nešto više. Za očekivati je da će većina zemalja početi sa svojim aerostatima”, rekao je Ogorec.

“Sve zemlje imaju obavještajne službe, to je legitimno i legalno, sve zemlje to rade, prikupljaju podatke na sve moguće načine, to nije ništa neuobičajeno. To se odvija stalno, to je aktivnost koja se normalno odvija, nije ništa problematično. Problematično je kad se to otkrije i kad dođe do ovakvih situacija”, objasnio je Ogorec za N1.