Trump prijeti povlačenjem vojske iz Europe: Znači li to i odlazak s Kosova?

Nova američka administracija ubrzano radi na pripremama smanjenje vojnog budžeta, što bi za posljedicu moglo imati i povlačenje SAD-a iz mirovnih misija po svijetu. To bi moglo značiti i povlačenje dijela vojnika u sastavu Kfora na Kosovu.

NATO je to oštro demantirao, ali analitičari u Srbiji su podijeljenog mišljenja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Opcija povlačenja SAD-a sa Kosova je moguća, kaže za Blic.rs vojni analitičar Aleksandar Radić. Amerikanci su, podsjeća, to najavili još 2008. i 2009. godine, ali odlučili su zadržati snage uslijed porsta tenzija na tom području. Trenutno su na Kosovu pripadnici nacionalne garde koju čine rezervisti, nisu naoružani, koriste komercijalna telenska vozila i, kaže Radić, to je više pokazivanje.

Prisutstvo SAD-a u Kforu, naime, nosi političku poruku: "To je potvrda prisutstva Amerike, a odlazak bi poslao poruku da Balkan nije bitan i da mi nije u fokusu", smatra Radić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Američki ministar obrane Pete Hegseth naredio je Pentagonu da izradi planove smanjenja budžeta za obranu, osam posto svake godine u idućih pet godina. Sredstava će biti preusmjerena u druge programe kojima je američki predsjednik Donald Trump dao prioritet. To su sigurnost američkih granica, izgradnja obrambenog sustava Željezne kupole za SAD i obustava vladinih programa različitosti, jednakosti i inkluzivnosti.

U planu je povlačenje svih američkih trupa iz Sirije - Trump je, naime, i za to izrazio interes.

Njemački Bild objavio je da velikim dijelom Europe vlada zabrinutost zbog američko-ruskih pregovora oko Ukrajine te da, između ostalog, postoji mogućnost da se američka vojska povuče i sa Kosova. Istočnoeuropski sigurnosni službenik za Bild je rekao da se to, prema informacijama, odnosi na zahtjeve ruskog predsjednika Vladimir Putina iz 2021. godine, kojima se traži povlačenje američkih trupa iz svih zemalja koje su se NATO-u pridružile nakon 1990. godine. Pentagon je bio suzdražan na to, ne potvrđujući niti demantirajući moguće povlačenje trupa s Kosova. Ubrzo je, međutim, stigla reakcija NATO-a, kojom su američki službenici jasno dali do znanja da su posvećeni prisutstvu unutar Saveza, što uključuje i prisutstvo SAD-a u Europi.

"SAD nastavlja igrati temeljnu ulogu u Kforu, kroz svoj dugoročan doprinos, koji trenutačno iznosi više od 600 vojnika", navodi NATO u svom odgovoru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bez obzira što američka administracija "češlja" rashode, u ovom trenutku nije realno da bi SAD povukao svoje trupe iz sastava Kfora, mišljenja je Marko Savković, viši savjetnik ISAK fonda.

Foto: Profimedia

"Pretpostavljam da Trumpova administracija užurbano prolazi sve rashode koje ima u sustavu obrane. Imaju novog ministra obrane koji je također dosta zanimljiva i drugačija pojava od političkih lidera koje smo do sada viđali i sigurno ih opeterećuje ogroman trošak trupa po cijelo svijetu, vojnih baza koje su posvuda otvorene", izjavio je Savković za "Kosovo da ono što njih opterećuje jeste taj ogroman trošak trupa koje su po celom svetu, vojnih baza koje su svuda otvorene…- rekao je Savković za "Kosovo onlajn".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodaje da je veliko je pitanje je li Europa u središtvu pažnje Trumpove administracije. "Meni se čini da nije. Bez obzira na cijelu ovu priču i prepucavanje oko Grenlanda. Zapravo je tu fokus na jednom drugom dijelu svijeta", kaže Savković.

O ovoj temi govorio je i predsjednik Vlade Srbije, Miloš Vučević, kada je ocijenio da bi eventualno povlačenje SAD-a iz Kfora moglo zakomplicirati sigurnosne uvjete na Kosovu i Metohiji.Prema Kumanovskom sporazumu, naglasio je, Kfor je zadužen za sigurnost svih građana na tom području, posebno srpsku zajednicu i neprihvatljivo je da u srpskim sredinama Kfor zamijene kosovske snage sigurnosti.

"To je za nas jako opasno, a hoće li Amerika raditi preraspodjelu svojih oružanih snaga u Europi, ne znamo", rekao je i dodao da će Srbija pratiti i procjenjivati što to znači za sigurnost Republike Srbije i Kosova.

Prema službenim podacima Kfora, u ovoj UN-ovoj misiji trenutno sudjeluju 4302 vojnika iz 29 zemalja. Najviše je Talijana (855 vojnika) i Amerikanaca (598 vojnika). Treći su Mađari (365 pripadnika), a slijede Turska (325 pripadnika) i Njemačka (300 pripadnika).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Trump smislio mir: 'Nećeš dati, tj. prodati? E sad ćemo ti šišati majku, mali!'