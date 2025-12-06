Messi Miamiju i Beckhamu donio povijesni naslov: Finale riješio s dva maestralna poteza

Nogometaši Intera iz Miamija predvođeni lgendarnim Argentincem, 38-godišnjim Lionelom Messijem, po prvi su put u svojoj povijesti osvojili naslov prvaka MLS-a nakon što su u finalu kao domaćini svladali Vancouver Whitecapse sa 3-1.

Messi se u finalu nije upisao u stijelce, ali je asistirao za drugi i treći pogodak svoje momčadi.

Inter je poveo autoglom Ocampa (8-ag) u otvaranju susreta, Ahmed (60) je poravnao na 1-1, da bi De Paul (71) i Allende (90+6) iskoristili dodavanja Messija za pobjedu sastava iz Miamija.

MESSI SETS UP DE PAUL TO GIVE INTER MIAMI THE LEAD IN THE MLS CUP FINAL 🔥 pic.twitter.com/6byzrylVRD — ESPN FC (@ESPNFC) December 6, 2025