FIESTA ZA INTER
Messi Miamiju i Beckhamu donio povijesni naslov: Finale riješio s dva maestralna poteza
Messi je svojoj bogatoj riznici trofeja dodao još jedan
6.12.2025.
23:24
Rich Storry/getty Images/profimedia
Nogometaši Intera iz Miamija predvođeni lgendarnim Argentincem, 38-godišnjim Lionelom Messijem, po prvi su put u svojoj povijesti osvojili naslov prvaka MLS-a nakon što su u finalu kao domaćini svladali Vancouver Whitecapse sa 3-1.
Messi se u finalu nije upisao u stijelce, ali je asistirao za drugi i treći pogodak svoje momčadi.
Inter je poveo autoglom Ocampa (8-ag) u otvaranju susreta, Ahmed (60) je poravnao na 1-1, da bi De Paul (71) i Allende (90+6) iskoristili dodavanja Messija za pobjedu sastava iz Miamija.
