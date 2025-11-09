Neviđena brutalnost: Muškarci u fantomkama upali u vrtić i izvukli ženu, objavljena snimka

Akcije agenata američke Službe za imigraciju već liče na progone u najgorim diktaturama. Bilo kakvih prava jednostavno nema, a američki predsjednik Donald Trump želi i još oštrije mjere, piše Deutsche Welle (DW) u nedjelju.

Chicago, srijeda ujutro. U dječji vrtić Rayito del Sol stižu prvi mališani, odgajatelji se pripremaju za dan. Odjednom agenti američke imigracijske službe Immigration and Customs Enforcement (ICE), naoružani, s pancirkama, neki i s fantomkama preko lica, upadaju u vrtić i obrušavaju se na jednu od odgajateljica porijeklom iz Kolumbije.

Otac koji je upravo doveo dijete u vrtić snima prizor: na snimci se vidi kako dvojica ICE agenata izvlače vrišteću ženu iz zgrade vrtića dok ih ona uzaludno uvjerava kako posjeduje sve potrebne dokumente.

ICE isn’t going after the worst of the worst. This morning, they took a preschool teacher without a warrant IN FRONT OF CHILDREN in my district.#ice #chicago pic.twitter.com/1fhz7mYWWt — Mike Quigley (@RepMikeQuigley) November 5, 2025

Glasnogovornica američkog Ministarstva domovinske sigurnosti izjavila je da su ICE djelatnici slijedili kolumbijsku ženu i muškarca do ulaza u vrtić nakon što su pobjegli od "ciljane prometne kontrole".

Snimka koja se dijeli na društvenim mrežama i prenose ga brojni američki mediji nipošto ne svjedoči o "rutinskoj kontroli" i izaziva ogorčenje diljem zemlje. "To je jedna od najstrašnijih snimki koje sam vidio tijekom svog mandata“, rekao je lokalni političar iz Chicaga Matt Martin za NBC. "Naoružani službenici glume vojsku u dječjem vrtiću dok su u njemu odgajateljice i djeca."

Stranci kao neprijatelji SAD

Najnovija racija tek je dio "pojačanog djelovanja" protiv migranata u Chicagu koje traje još od rujna. Prema podacima ministarstva, od tada je uhićeno više od 3000 osoba. Od stupanja na dužnost u siječnju, američki predsjednik Trump više je puta najavljivao drastično pooštravanje migracijske politike, odlučnije postupanje prema osobama bez važećih dokumenata i sustavno protjerivanje stranaca koji su se ogriješili o zakon. No već mjesecima postupanje agenata ICE izaziva oštre kritike s mnogih strana.

Među uhićenima često se nalaze i osobe koje ne samo da nisu krivično gonjeni, nego i američki državljani. Više puta su racije provedene ispred škola, domova za starije ili drugih javnih ustanova. Ima i doista bizarnih "akcija": uhićen je čak i jedan vatrogasac dok je bio na zadatku gašenja vatre. Na društvenim mrežama objavljuju se brojni videozapisi koji dokumentiraju bezobzirnost akcija ICE agenata – često naoružanih, u maskirnim uniformama i s maskama preko lica.

Sustavno gaženje ljudskih prava

U jednom videu udaraju automobil i tjeraju ga s ceste kako bi vozačicu izvukli iz vozila i uhitili. Na drugim snimkama vidi se kako ljudi bivaju opkoljeni na ulici, potom strpani u vozila i odvezeni. Službenici ne prezaju ni od uporabe suzavca. Human Rights Watch izvještava da su u nekim slučajevima razbijeni prozori automobila kako bi se osobe izvukle iz vozila. Ponekad dolazi i do pravih scena potjere kad netko u panici bježi od takvih nasilnika.

I u pritvorima gdje takve osobe budu odvedene se navodno dešava niz kršenja ljudskih prava. Human Rights Watch dokumentirao je više slučajeva u kojima su službenici pritvorenike na sve načine tjerali pristati "dobrovoljno otići" iz SAD. Uhićeni su bili vezani i prisiljeni spavati na podu, bilo je i slučajeva kad im se nije davala hrana i voda. Također, ICE agenti ne dopuštaju niti kontaktiranje odvjetnika ili vlastite obitelji uhićenih.

Samo u 2025. godini, prema podacima američkog radija NPR, najmanje 20 osoba umrlo je u pritvorima u nadležnosti ICE – najviše u posljednjih 20 godina. Procjenjuje se kako je sad već rekordnih 60.000 osoba u deportacijskom pritvoru.

Dovoljno je imati "krivu" boju kože

Organizacije za ljudska prava poput HRW-a i Amnesty Internationala redovito izvještavaju o nezakonitim racijama i proizvoljnim uhićenjima: "ICE se oteo kontroli", izjavila je članica kongresa iz Illinoisa Delia Ramirez u priopćenju za medije. "ICE djeluje nekažnjeno i izvan zakona. ICE gazi naša prava. ICE terorizira naše zajednice.“ To je, kaže, izravna posljedica toga što su "Donald Trump, republikanci i vodstvo Ministarstva domovinske sigurnosti ICE-u dali neograničena sredstva, slobodu od bilo kakve kontrole i otvorenu dozvolu za netransparentnost i izostanak odgovornosti."

Vrhovni sud SAD-a je u rujnu dopustio imigracijskoj službi da osobe zadržava i kontrolira isključivo na temelju boje kože, etničke pripadnosti, jezika ili vrste posla. Mnogi imigranti već odavno žive u stalnom strahu da bi mogli postati meta ICE agenata.

Trump: Niti to nije dovoljno

Sam predsjednik SAD ne želi čuti za takve kritike. U nedjelju je objavljen intervju za CBS u kojem je Trump upitan jesu li akcije ICE-a, s obzirom na brojne ranije izvještaje, možda otišle predaleko. Trumpov odgovor: "Mislim da nisu otišli dovoljno daleko." Prema izvještaju američkog istraživačkog portala The Intercept, imigracijska služba trenutačno razmatra mogućnost da privatnim lovcima na glave ponudi "novčane bonuse" za pronalaženje i prijavljivanje imigranata ICE-u diljem zemlje.

Već ljetos je predsjednik SAD-a u okviru svog proračunskog zakona ("Big Beautiful Bill") do 2029. izdvojio oko 170 milijardi američkih dolara dodatnih sredstava za Ministarstvo domovinske sigurnosti i imigracijsku službu. Time će ICE u nadolazećim godinama postati najbolje plaćena služba u povijesti SAD-a. To je na Blueskyju izjavio Aaron Reichlin-Melnick, stručnjak iz American Immigration Council: "U iduće četiri godine imat će više novca nego FBI, agencija za borbu protiv narkotika DEA, američki maršali i zatvorska uprava zajedno."

