Munjevito se proširile fotografije Trumpa koji je 'ubio oko' tijekom sastanka. Bijela kuća: 'Nije spavao'

Fotografije predsjednika Donalda Trumpa na kojima se čini da drijema tijekom službenog događaja u Ovalnom uredu munjevito su se proširile društvenim mrežama ovog vikenda.

Kritičari su odmah iskoristili priliku kako bi doveli u pitanje njegovu radnu sposobnost i zdravstveno stanje, piše CNN.

Sporne snimke nastale su ovog četvrtka, dok je Trump u Ovalnom uredu objavljivao vijest o snižavanju cijena popularnih lijekova za mršavljenje.

Oglasila se Bijela kuća

Na fotografijama se vidi kako predsjednik u nekim trenucima drži oči zatvorene, dok se u drugima čini da se bori kako bi ostao budan, povremeno trljajući lice.

"Kad Joe Biden izgleda pospano - bijes. Kad se Donald nokautira na televiziji uživo - majstorski potez, gospodine, pretvaranje da spavate pred milijunima će stvarno iznervirati te liberale!", stoji u jednom komentaru.

No ipak su stigle i neke kritike. Među prvima se oglasio ured kalifornijskog guvernera Gavina Newsoma, jednog od najglasnijih Trumpovih protivnika, koji je na društvenim mrežama objavio fotografije uz poruku: "POSPANI DON SE VRATIO."

Za CNN se sada oglasila i Bijela kuća. Glasnogovornica Taylor Rogers oštro je demantirala navode.

"Predsjednik nije spavao; zapravo, govorio je cijelo vrijeme i odgovarao na mnoga pitanja novinara tijekom ove objave koja predstavlja povijesno smanjenje cijena za Amerikance za dva lijeka koja pomažu Amerikancima koji se bore s dijabetesom, srčanim bolestima, pretilošću i drugim stanjima.

Ova objava predsjednika Trumpa uštedjet će značajnu količinu novca i bezbroj američkih života, a ipak propadajući, liberalni mediji žele gurati besmislenu priču umjesto da je pokriju", izjavila je za CNN.

Ironično, upravo je Trump oštro kritizirao svog prethodnika Joea Bidena zbog nedostatka energije, dajući mu nadimak "Pospani Joe" tijekom prošlogodišnje kampanje. I sam Biden, najstariji predsjednik u povijesti, također je u nekoliko navrata snimljen zatvorenih očiju tijekom javnih događaja.

