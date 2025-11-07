Raste zabrinutost: Donald Trump 'ubio oko' tijekom ključnog sastanka u Bijeloj kući

Američki predsjednik Donald Trump izazvao je zabrinutost jer se činilo da je zaspao tijekom jučerašnje kaotične konferencije za novinare u Bijeloj kući. Ipak, Trumpov spavanac ostao je u sjeni kaotične pressice jer se drugi dužnosnik srušio na tlo. Sve se odvijalo tijekom prijenosa uživo. Dr. Mehmet Oz iznosio je planove za smanjenje troškova lijekova za mršavljenje za govornicom, dok se činilo da umorni Trump tone u san na svojoj stolici za stolom, piše Express.co.uk.

Foto: Andrew Harnik/getty Images/profimedia

Iako su se Trumpove oči činile blago otvorenima, polako je treptao i naslonio glavu na naslon stolca dok su se dužnosnici okupili oko njega - i ostavio gledatelje da se pitaju je li još uvijek budan. Jedan je komentirao:

"Kad Joe Biden izgleda pospano - bijes. Kad se Donald nokautira na televiziji uživo - majstorski potez, gospodine, pretvaranje da spavate pred milijunima će stvarno iznervirati te liberale!", stoji u jednom komentaru.

Foto: Andrew Harnik/getty Images/profimedia

'Zamislite da je Joe ovo napravio'

"Hrče tijekom cijele konferencije za novinare", našalio se drugi.

"Izgleda kao da je potpuno onesviješten. Možete li zamisliti što bi Fox i republikanci rekli da Joe održi konferenciju za novinare i ovo napravi?“, naglasio je drugi gledatelj.

Spavanje ili slučajno zatvaranje očiju naglo je prekinuto kada se jedan od gostiju iza Trumpa srušio. Činilo se da se onesvijestio, a dvije druge osobe su ga uhvatile dok je padao na pod. Dr. Oz je požurio pomoći čovjeku, a novinari su brzo izvedeni iz prostorije.

Foto: Andrew Harnik/getty Images/profimedia

Glasnogovornica Karoline Leavitt objasnila je da je muškarac - koji je predstavljao Eli Lilly, jednu od tvrtki uključenih u posao, "u redu", izdavši izjavu u kojoj se navodi: "Medicinska jedinica Bijele kuće brzo je reagirala i gospodin je u redu."

"Ako ste ikada bili u Ovalnom uredu, dugo stojite i toplo je. Drago mi je što mogu reći da je medicinsko osoblje Bijele kuće odradilo sjajan posao i da je on odlično, tako da nema razloga za brigu", rekao je kasnije izvršni direktor tvrtke Eli Lilly, David Ricks.

