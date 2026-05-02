Nestala nakon izlaska, pronađena mrtva: Priča o Libby Squire šokirala je svijet

Ubojstvo Libby Squire jedno je od najpotresnijih zločina u Velikoj Britaniji posljednjih godina. Noćna mora njezine obitelji i prijatelja počela je benignim izlaskom koji se pretvorio u posljednju noć njezina života. Dva mjeseca trajala je potraga, dok je obitelj proživljavala pravu agoniju, prije nego što se otkrilo da je Libby žrtva brutalnog zločina koji je šokirao javnost i otvorio brojna pitanja o sigurnosti žena. Liberty Anna Squire bila je 21-godišnja studentica filozofije na Sveučilištu u Hullu. Prijatelji i obitelj opisali su je kao predivnu osobu koja je ostavljala snažan dojam na svakoga tko ju je upoznao. Bila je brižna i iznimno empatična, a opet vedra i puna energije. Bila je "svjetlo u životima svojih roditelja" i oslonac prijateljima.

U noći na 1. veljače 2019. izašla je s prijateljima, ali večer je krenula po zlu kada joj je odbijen ulazak u noćni klub. Bila je vidno alkoholizirana. Prijatelji su joj pozvali taksi i nastavili s izlaskom bez nje. Taksi ju je dovezao do kuće 23.30 sati, ali Libby nikada nije ušla unutra.

Desetak minuta kasnije viđena je u obližnjoj ulici, udaljenoj oko pola kilometra. Svjedoci su kasnije ispričali da je bila dezorijentirana, uplakana i vidno potresena. Nekoliko prolaznika pokušalo joj je pomoći, ali burno je reagirala pa su odustali i nastavili dalje. Tada je posljednji put viđena živa.

Tražili su je dva mjeseca

Nestanak mlade studentice pokrenuo je jednu od najvećih potraga za nestalom osobom u povijesti policije u regiji Humberside. Više od stotinu policajaca, uz pomoć volontera i specijaliziranih timova, pretraživalo je ulice, kanale i rijeke, dok su roditelji putem medija apelirali na javnost za bilo kakvu informaciju. Samo nekoliko dana kasnije, 6. veljače, policija je uhitila tada 24-godišnjeg Pawela Relowicza. Nadzorna kamera snimila je njegov automobil u području gdje je Libby posljednji put viđena. Iako u tom trenutku nije bio optužen za njezin nestanak, ubrzo je povezan s nizom drugih kaznenih djela seksualne prirode.

Relowicz se doselio u Veliku Britaniju 2015. godine. Radio je kao mesar u Maltonu. Iako nije imao dosje, kasnije je otkriveno da je već dvije godine ranije počeo pratiti žene, javno masturbirati, provaljivati im u kuće i krasti donje rublje i seksualna pomagala. Ulovljen je i kao voajer. Njegovi zločini s vremenom su eskalirali - od ne-kontaktnih seksualnih prijestupa prema sve agresivnijem ponašanju. U nekim slučajevima ostavljao je DNK, ali ga nisu mogli identificirati jer nije bio u policijskim bazama podataka.

Pravi šok uslijedio je gotovo dva mjeseca kasnije. Ribari su 20. ožujka u estuariju rijeke Humber pronašli tijelo žene. Već sljedeći dan potvrđeno je da se radi o Libby Squire. Točan uzrok smrti nije bilo moguće utvrditi jer je tijelo bilo predugo u vodi, ali policija je sumnjala da je riječ o nasilnoj smrti. Istraga se nastavila u tom smjeru.

U listopadu iste godine Relowicz je službeno optužen za silovanje i ubojstvo. Tijekom suđenja tužiteljstvo je iznijelo tezu da je te noći "tražio priliku", te da je iskoristio Libbyno ranjivo stanje - dezorijentiranost i moguću hipotermiju - kako bi je namamio u automobil. Prema optužnici, odveo ju je na izolirano područje, gdje ju je silovao i potom ubio, nakon čega je tijelo bacio u rijeku.

Osuđen na 27 godina zatvora

Njegovi branitelji tvrdili su da je bila riječ o dobrovoljnom susretu i da joj je optuženi samo pokušao pomoći, no porota nije povjerovala toj verziji događaja. U veljači 2021. Relowicz je proglašen krivim - jednoglasno za silovanje i većinom glasova za ubojstvo - te osuđen na doživotni zatvor. Uvjetni otpust ima pravo tražiti nakon 27 godina iza rešetaka.

Tijekom suđenja uz njega je bila supruga Jagoda. Vjerovala je u njegovu nedužnost. Upoznali su se preko interneta, a nakon presude, shvativši da je bila u zabludi, vratila se s djecom u Poljsku i njihov brak je praktički prestao postojati.

Slučaj Libby Squire ostavio je dubok trag u britanskom društvu. Posebno je uznemirila činjenica da je počinitelj i prije zločina pokazivao obrasce seksualno devijantnog ponašanja, ali nije bio adekvatno prepoznat kao prijetnja. Nakon presude, njezina obitelj pokrenula je inicijative za promjene zakona kako bi se ranije sankcioniralo takvo ponašanje i spriječili slični zločini.

Ova tragedija nije samo priča o jednom zločinu, već i upozorenje o propustima sustava, važnosti pravovremene reakcije i nužnosti zaštite najranjivijih. Libby Squire ostala je zapamćena kao mlada žena s velikim potencijalom, toplinom i ljudskošću koju su svi oko nje prepoznavali. Postala je simbol borbe za veću sigurnost i pravdu - ne samo u Velikoj Britaniji, već i šire.

True crime seriju 'Libby, jesi li već stigla kući?' pogledajte od ponedjeljka, 4. svibnja, na Voyo.

