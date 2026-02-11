Našli šest tijela, među mrtvima i 15-godišnjak: Sumnjaju na kult! 'Podsjeća na Twin Peaks'

Potresan slučaj šokirao je Bugarsku nakon što je pronađeno šest tijela u nedjelju u udaljenom području planinskog lanca Stara planina na zapadu zemlje.

Istraga je pokazala da je svih šest osoba bilo zajedno do jutra u kolibi 1. veljače.

Policija sumnja da su ubijeni 15-godišnji dječak i još jedna osoba, a da su si četiri osobe oduzele život, prenosi Daily Mail.

Šef nacionalne policije opisao je ovo kao "neviđeni zločin".

Slučaj, koji su tužitelji opisali kao iz televizijske serije "Twin Peaks" gdje agent FBI-ja istražuje bizarna i strašna otkrića, skrenuo je pažnju na navodne "prakse slične kultu" koje provodi skupina koja organizira ljetne kampove za mlade.

Svi bili zajedno noć prije

Tijela dvojice muškaraca od 51 i 22 godine, te tijelo 15-godišnjaka pronađena su u kamperu na planinskom lancu. "Na temelju obdukcije, čini se da je riječ o dva ubojstva i samoubojstvu", objavilo je tužiteljstvo u utorak.

Policija je 2. veljače pronašla tijela još trojice muškaraca od 45, 49 i 51 godine u dvorištu privatnog izgorjelog planinarskog doma u blizini prijevoja Petrohan.

"Nema znakova borbe i traume osim rana od vatrenog oružja", kazala je zamjenica tužitelja Visokog suda u Sofiji Natalia Nikolova.

Snimke s nadzornih kamera pokazuju da je šestorka bila zajedno do jutra 1. veljače. Dio grupe potom je otišao u kamperskom kombiju, dok su ostali u skloništu prije nego što su ga zapalili.

Većina preminulih bili su dio nevladine organizacije "Nacionalna agencija za kontrolu zaštićenih područja", koja organizira ljetne kampove za mlade na selu. Tužiteljstvo je najavilo istragu aktivnosti organizacije, posebno spominjući prakse slične kultu.

