Otkriveno zašto su se svađali otac i kći prije nego što ju je ubio: 'Odjednom se čuo prasak'

Istraga smrti 23-godišnje Lucy Harrison iz Warringtona u engleskom Cheshireu otkrila je stravične detalje kobnoga dana kada ju je otac ubio tijekom posjeta Teksasu.

Djevojka je upucana u prsa 10. siječnja prošle godine u Prosperu, blizu Dallasa. Izvori su tijekom istrage otkrili da su se otac i kćer ranije toga dana svađali oko američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Policija je prvotno istraživala slučaj kao moguće ubojstvo iz nehaja, ali protiv njezinog oca Krisa Harrisona nije pokrenut kazneni postupak nakon što je velika porota odbila podići optužnicu protiv njega, prenosi BBC.

VICTIM OF MAGA:



Lucy Harrison was shot dead by her own father because he was so enraged that she criticized Donald Trump.



The same Republicans who want to kidnap undocumented 5-year-olds in the name of law and order won’t say a peep about this. Just deplorable. pic.twitter.com/aitzAv08UY — Kaivan Shroff (@KaivanShroff) February 10, 2026

Žestoka rasprava

Dečko ubijene Sam Littler na sudu je spominjao "veliku svađu" oko Trumpa, koji se u to vrijeme pripremao za inauguraciju za svoj drugi mandat u Bijeloj kući. Littler, koji je s njom otputovao u SAD- tijekom praznika, rekao je da se djevojka često ljutila na oca kada bi govorio o temi posjedovanja oružja.

Littler je posvjedočio da je njegova djevojka tijekom svađe oko Trumpa pitala oca: "Kako bi se osjećao da sam ja djevojka koja je seksualno napadnuta?". Otac je, tvrdi svjedok, rekao da ima još dvije kćeri koje žive s njim pa ga to ne bi toliko uzrujalo.

Lucy je to uzrujalo te je otrčala na gornji kat.

U istrazi se doznalo da je Harrison, koji je preselio u SAD dok mu je kći bila dijete, prethodno bio na rehabilitaciji zbog alkoholizma. Tijekom istrage je priznao da je na dan pucnjave pokleknuo i popio oko pola litre bijelog vina.

Otprilike pola sata prije nego što su trebali krenuti prema zračnoj luci, Lucy je bila u kuhinji kada ju je otac uzeo za ruku i odveo u svoju spavaću sobu u prizemlju. Dečko je zatim posvjedočio da je čuo glasan prasak 15 sekundi kasnije, a zatim je otac vrisnuo.

'Odjednom se čuo prasak'

"Sjećam se da sam utrčao u sobu i da je Lucy ležala na podu blizu ulaza u kupaonicu, a Kris je samo vrištao", kazao je Littler.

Harrison je kazao da su on i kći gledali vijesti o oružanom kriminalu kada joj je rekao da ima pištolj i pitao da joj ga pokaže. Otišli su u spavaću sobu gdje joj je pokazao Glock kalibra 9 mm koji je držao u noćnom ormariću, a koji je kupio prije par godina "jer je želio stvoriti osjećaj sigurnosti svojoj obitelji".

"Kada sam podigao pištolj da joj ga pokažem, odjednom sam čuo prasak. Nisam shvatio što se dogodilo. Lucy je pala", ispričao je svoju verziju otac.

On se, kaže, ne sjeća je li mu prst bio na okidaču pištolja u tom trenutku.

Priznao je, ipak, da je u prošlosti imao problema s alkoholom i rekao da je opet posegnuo za alkoholom na dan smrti svoje kćeri jer je bio emotivan zbog njezina odlaska.

