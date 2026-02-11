Pitali smo HZZO koliko Hrvata je otkazalo dopunsko osiguranje: Nekima je zahtjev odbijen!

Nakon više od 10 godina nepromijenjenih cijena, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) donio je odluku o značajnom poskupljenju police dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Upravno vijeće HZZO-a potvrdilo je odluku prema kojoj nova mjesečna premija dopunskog osiguranja od 1. veljače iznosi 15 eura, odnosno 180 eura na godišnjoj razini. Usporedbe radi, dosadašnja cijena iznosila je 9,29 eura mjesečno (111,49 eura godišnje), što predstavlja poskupljenje od čak 62 posto.

Nova cijena primjenjuje se na sve postojeće i novougovorene police od početka veljače 2026. godine, a mnogi ostali osiguranici našli su se pred zidom - prihvatiti novu cijenu ili raskinuti ugovor.

Ne otkrivaju broj raskinutih polica: 'Još pratimo...'

Koliko je osiguranika do sada raskinulo ugovore zbog poskupljenja, iz HZZO-a na upit Net.hr ne otkrivaju. "HZZO još uvijek prati kretanje broja polica s obzirom na primjenu nove cijene, stoga traženi podatak o broju otkazanih polica nismo u mogućnosti dati", poručuju.

Naglašavaju da "preliminarni podaci pokazuju da je određeni broj osiguranika otkazao policu, no ne radi se o značajnijem broju". Dodaju i to da se dio njih ubrzo nakon otkazivanja, ponovno osigurao kod HZZO-a.

"Najveći je broj naših građana ipak prepoznao važnost ovakvog jedinstvenog oblika solidarnog dopunskog zdravstvenog osiguranja kakvo provodi HZZO i na ovaj način pokazali su svoju solidarnost i razumijevanje te su ostali osigurani kod HZZO-a i nadalje", zaključuju.

Neki su htjeli raskinuti ugovor mailom, ali...

No, dio građana nam je ukazao da su imali problema prilikom otkazivanja ugovora koji su ih koštali i živaca i vremena. Naime, iz HZZO-a su tražili da zahtjev za prekid ugovora koji ide mailom obavezno mora imati elektronički potpis, iako se to baš nigdje specificirano ne navodi. Neki na to nisu računali i kažu: 'niti su ga ikad koristili niti znaju što je to'.

Tako su mnogi ispunili potreban obrazac, potpisali ga, skenirali i poslali mailom, ali - to nije bilo dovoljno.

Iz HZZO-a navode kako elektronički potpis nije ništa novo, već samo postupanje sukladno zakonima.

"Zakonom o općem upravnom postupku propisano je da će se podnesci dostavljeni u elektroničkom obliku s kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno posebnim propisima smatrati vlastoručno potpisanim. U skladu s time, zahtjevi za otkaz/raskid ugovora koji su dostavljeni u elektroničkom obliku smatrat će se vlastoručno potpisanim ako su potpisani kvalificiranim elektroničkim potpisom", pojašnjavaju.

Iz HZZO-a napominju da su svi osiguranici, kojima zahtjev za raskid police osiguranja nije prihvaćen, dobili upute ili obrazloženje kako ispravno podnijeti zahtjev.

No, ovdje treba napomenuti kako je 'besplatan' raskid ugovora zbog promjene cijene bio moguć do 31. siječnja i sada se postavlja pitanje što s onima koji su poslali mail na vrijeme ali nisu imali elektronički potpis. No, hoće li oni sada morati platiti 'penale' nismo doznali...

