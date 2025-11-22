Drama u zagrebačkoj Dubravi: Palicom pretukao umirovljenika, u kući skrivao Kalašnjikov...

Zagrebačka policija kazneno je prijavila muškarca (63) zbog nanošenja teških ozljeda umirovljeniku (70) nakon nesuglasica u prometu.

Do sukoba je došlo u srijedu oko 9 sati kada je umirovljenik, kao pješak, iznervirao osumnjičenog vozača automobila.

Vozač (63) je nakon toga prišao umirovljeniku i nekoliko ga puta udario teleskopskom palicom po glavi.

Vozač pobjegao

Nakon što je ozlijedio umirovljenika, vozač se dao u bijeg. Građani su odmah pohrlili pomoći umirovljeniku koji je zbog udaraca pao na pod.

Ozlijeđenog je Hitna pomoć prevezla u KBC Rebro gdje su mu utvrđene teške ozljede, dok je policija krenula u potragu za odbjeglim vozačem.

U kući mu pronašli oružje

Nakon što je policija identificirala vozača, s nalogom za pretres su mu upali u dom na području Sesveta.

U kući osumnjičenog su pronašli automatsku pušku tzv. 'Kalašnjikov' te jedan revolver marke Thurus.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, protiv osumnjičenog će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava dostavljena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

"Podsjećamo građane da je još uvijek u tijeku provođenje akcije "Manje oružja - manje tragedija", odnosno prema Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana oružje se može predati uvijek i protiv osobe koja ga dragovoljno predaje neće se pokretati ni kazneni niti prekršajni postupak, ukoliko oružje prijavi nadležnom tijelu radi predaje prije početka primjene svih zakonskih policijskih ovlasti", priopćili su iz policije.

