U Vjesniku su bili satima, pušili i gasili cigarete gdje su stigli. Zaštitari igrali stolni tenis!?

Slučaj Vjesnik dobio je sudski epilog. Policija je razotkrila kako je došlo do požara. Dvojici 18-godišnjaka za koje se sumnjiči da su izazvali požar u neboderu Vjesnik, sud je odredio jednomjesečni istražni zatvor. Više o tome pročitajte OVDJE.

Policija sumnja da su dvojica 18-godišnjaka sa skupinom mladića i jednom djevojkom prije četiri dana došli navečer do zgrade Vjesnika, preskočili ogradu i ušli u krug zgrade te se popeli na 15. kat.

Istražiteljima su priznali kako su u neboderu pili i pušili. Dvojica privedenih 18-godišnjaka u Vjesnikov neboder došli su oko 22 sata, a tamo su ih već čekali maloljetnici.

Svemu je, kako doznajemo, kumovao takozvani "urbex izazov", odnosno istraživanje zapuštenih starih lokacija poput tvornica, bolnica ili hotela, gdje se snimaju stare neistražene lokacije. Potom te snimke objavljuju na društvenim mrežama. Cilj izazova je ostaviti sve kako su zatekli, kako bi se očuvala autentičnost za druge istraživače.

Gasili su cigarete u Vjesniku

Prvoosumnjičeni je u hodniku upaljačem zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirom, a zatim je drugoosumnjičeni zapalio i papir. Nakon što se požar počeo nekontrolirano širiti, mladići su vjerojatno od straha pobjegli.

To je bila prvotna tvrdnja koja je, kako 24 sata neslužbeno doznaje, sada izmijenjena. Naime, maloljetnici koji su ispitani u petak poslijepodne ispričali su kako su gasili cigarete po različitim mjestima u neboderu, uključujući i tepihe na podu. Ispričali su i kako su čuli da su zaštitari u to vrijeme igrali stolni tenis.

U neboderu Vjesnika su, navodno, osim mladića, bili i drugi ljudi koji su, kako se navodi, koristili prostor za skvotiranje.

