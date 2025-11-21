Osumnjičenim mladićima za paljenje Vjesnika određen istražni zatvor

Dvojici 18-godišnjaka za koje se sumnjiči da su izazvali požar u neboderu Vjesnik, sud je odredio jednomjesečni istražni zatvor.

Mladiće je jutros ispitalo tužiteljstvo, nakon čega su stali i pred sutkinju istrage. Prvoosumnjičeni poriče da se to dogodilo onako kako mu je Državno odvjetništvo stavilo na teret.

"Postoji osnovana sumnja da je 17. kolovoza 2025. u Zagrebu, u zgradi Vjesnika, prvookrivljenik zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirom, a drugookrivljenik zapalio papir iz te kutije koji je odbacio, uslijed čega je došlo do ubrzanog širenja vatre, a požar zahvatio više katova zgrade Vjesnika čime je prouzročena imovinska šteta velikih razmjera", priopćilo je tužiteljstvo.

Izazvali požar zbog TikTok izazova

Dvojica su uhićena zbog sumnje da su sa skupinom mladića i jednom djevojkom prije četiri dana došli navečer do zgrade Vjesnika, preskočili ogradu i ušli u krug zgrade te se popeli na 15. kat.

Prvoosumnjičeni je u hodniku upaljačem zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirom, a onda drugoosumnjičeni zapalio i papir. Nakon što se požar počeo nekontrolirano širiti - mladići su vjerojatno od straha pobjegli.

Svemu je kako doznajemo kumovao takozvani 'urbex izazov'. Točnije - istraživanje zapuštenih starih lokacija poput tvornica, bolnica ili hotela u kojima se snimaju stare neistražene lokacije i objavljuju na mrežama poput TikToka. Cilj je ostavitI sve kako je, kako bi se očuvala autentičnost za druge istraživače.

Policija je ranije izvijestila da 18-godišnjake tereti za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti, a u vezi kaznenog djela "dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom".

