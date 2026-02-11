Ponovno šok na ceremoniji ruža u 'Gospodinu Savršenom': 'Ja bih ti se voljela obratiti'

Treća je ceremonija ruža u 'Gospodinu Savršenom'. A to znači samo jedno - netko će morati napustiti prekrasan grčki otok i ispasti iz borbe za osvajanje srca Petra i Karla. No ono što ovu ceremoniju ruža razlikuje od dosadašnjih je osjetni kontrast. Dok su Gospoda Savršeni ovaj put vrlo samouvjereno i mirno došli podijeliti ruže, djevojke su, sve redom 'na iglama' i ni jedna ne zna što može očekivati.

Foto: Rtl

Kandidatkinje 'Gospodina Savršenog' iznenađene: 'Nisam znala da će ona to napraviti'

To što su Petar i Karlo došli na ceremoniju ruža u 'Gospodinu Savršenom' sigurniji nego ikad prije u svoje odluke, ne znači da ih ništa ne može iznenaditi. A upravo se to dogodilo - novi obrat.

"Ja bih ti se voljela obratiti", započinje kandidatkinja govor koji nitko nije očekivao.

"Nisam znala da će ona to napraviti. Čuvala je to za sebe", komentira Maja.

Jedna je od djevojaka u posljednji trenutak promijenila svoju odluku i zapečatila večer.

"Uvijek ima neki zid", komentira Gospodin Savršeni.

Foto: Rtl

Što se dogodilo na ceremoniji ruža, pogledajte odmah u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' na platformi Voyo. Od ponedjeljka do četvrtka, 'Gospodina Savršenog' pratite od 21.15 i na RTL-u.