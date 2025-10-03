ULTIMATUM UPALIO /

Nakon Trumpove prijetnje da će izbiti 'pakao kakvog svijet nije vidio', Hamas pristao na sve

Nakon Trumpove prijetnje da će izbiti 'pakao kakvog svijet nije vidio', Hamas pristao na sve
×
Foto: Profimedia

Donald Trump uputio je oštar ultimatum Hamasu i poručio da će izbiti 'pakao kakvog svijet nije vidio' ako do nedjelje u 18.00 sati po istočnom vremenu ne prihvate njegov mirovni plan za Gazu

3.10.2025.
22:04
Tajana Gvardiol
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hamas tvrdi da je pristao osloboditi sve izraelske taoce i vratiti posmrtne ostatke preminulih u skladu s mirovnim planom Donalda Trumpa za Gazu, izvijestio je Reuters.

Podsjetimo, Donald Trump u petak je uputio oštar ultimatum Hamasu i poručio da će izbiti "pakao kakvog svijet nije vidio" ako do nedjelje u 18.00 sati po istočnom vremenu ne prihvate njegov mirovni plan za Gazu.

"S Hamasom se mora postići dogovor do nedjelje navečer u ŠEST (6) SATI, po vremenu Washingtona, D.C.", napisao je Trump na svojoj platformi TruthSocial. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hassan Haidar Diab otkrio kakve su šanse da Hamas pristane na Trumpov plan

Donald TrumpGazaHamas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ULTIMATUM UPALIO /
Nakon Trumpove prijetnje da će izbiti 'pakao kakvog svijet nije vidio', Hamas pristao na sve