Nakon Trumpove prijetnje da će izbiti 'pakao kakvog svijet nije vidio', Hamas pristao na sve

Hamas tvrdi da je pristao osloboditi sve izraelske taoce i vratiti posmrtne ostatke preminulih u skladu s mirovnim planom Donalda Trumpa za Gazu, izvijestio je Reuters.

Podsjetimo, Donald Trump u petak je uputio oštar ultimatum Hamasu i poručio da će izbiti "pakao kakvog svijet nije vidio" ako do nedjelje u 18.00 sati po istočnom vremenu ne prihvate njegov mirovni plan za Gazu.

"S Hamasom se mora postići dogovor do nedjelje navečer u ŠEST (6) SATI, po vremenu Washingtona, D.C.", napisao je Trump na svojoj platformi TruthSocial.

