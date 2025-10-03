Smrtonosni kinetički napad Amerikanaca, objavljena snimka: 'Ubili smo narko teroriste'

Sjedinjene Američke Države su usmrtile četiri osobe u napadu na brod koji je navodno prevozio drogu, rekao je u petak američki ministar obrane Pete Hegseth, što predstavlja najmanje četvrti takav napad u nekoliko tjedana.

Hegseth je u objavi na društvenoj mreži X rekao da je napad izveden u međunarodnim vodama u blizini venezuelanske obale. "Ovi napadi će se nastaviti dok ne prestanu napadi na američki narod!!!!!", poručio je Hegseth. Hegseth je rekao, a da za to nije pružio dokaze, da obavještajni podaci "bez sumnje" potvrđuju da je plovilo prevozilo drogu, a da su posadu činili "narko teroristi".

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

"Ranije jutros, po nalogu predsjednika Trumpa, naredio sam smrtonosni, kinetički napad na brod za trgovinu narkoticima povezan s označenim terorističkim organizacijama u području odgovornosti USSOUTHCOM-a", napisao je Hegseth u objavi na X-u i objavio snimku udara.

"Četiri muška narkoterorista na brodu ubijena su u napadu, a nijedan pripadnik američkih snaga nije ozlijeđen u operaciji. Napad je izveden u međunarodnim vodama neposredno uz obalu Venezuele dok je brod prevozio znatne količine narkotika - namijenjene Americi kako bi otrovali naš narod", dodao je ministar. Kazao je da je brod prevozio "značajnu" količinu droge, no nije precizirao niti naveo o kojoj vrsti droge se radi.

Oružani sukob protiv narkokartela

Venezuelansko ministarstvo komunikacija nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentarom. Američki predsjednik Donald Trump je kasno u četvrtak ustvrdio da je SAD u "oružanom sukobu" protiv narko kartela. Pravni stručnjaci dovode u pitanje zakonitost ubojstva osumnjičenih krijumčara droge na moru umjesto da ih se uhiti, a teret zaplijeni.

Washington optužuje venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura i njegovu vladu da vode golemu organizaciju za izvoz droge u Sjedinjene Države te objavio da je nedavno uništio četiri broda označena kao "narkoteroristička", ubivši pritom najmanje 17 ljudi. State Department je u kolovozu objavio da je udvostručio nagradu na 50 milijuna dolara za uhićenje Madura, kojeg je američko pravosuđe optužilo za trgovinu drogom i čiji ponovni izbor Washington nije priznao.

Maduro je sredinom rujna kazao da nedavni incidenti između njegove zemlje i SAD-a predstavljaju "agresiju" Washingtona. Venezuelanska vlada je prije toga objavila da je razarač Sjedinjenih Država presreo, ukrcao se i zauzeo venezuelanski tunolovac na osam sati u vodama ekonomskog pojasa ove latinoameričke zemlje.

Također, u rujnu je u američkom vojnom napadu na Karibima poginulo 11 osoba te je potopljen venezuelanski brod za koji je Trumpova administracija tvrdila da prevozi nezakonite droge.

