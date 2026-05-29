FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
16 MRTVIH /

Uhitili učenice zbog smrtonosnog požara: U očaju skakali kroz prozor da se spase iz buktinje

Uhitili učenice zbog smrtonosnog požara: U očaju skakali kroz prozor da se spase iz buktinje
×
Foto: #SisiNdioSifuna🇰🇪/X

Uz 16 tragičnih smrti, u požaru je ozlijeđeno još 79 učenika

29.5.2026.
13:50
Dunja Stanković
#SisiNdioSifuna🇰🇪/X
VOYO logo
VOYO logo

Policija je uhitila osam učenica za koje sumnja da su sudjelovale u podmetanju smrtonosnog požara u kenijskoj školi za djevojčice koji je odnio živote 16 učenica. 

Požar je u ranim jutarnjim satima četvrtka u Akademiji za djevojke Utumishi u Gilgilu, udaljenom oko 120 kilometara sjeverozapadno od glavnog grada Nairobija, zahvatio gornji kat spavaonice koja je imala 135 kreveta na kat.

Nakon razgovora s učenicima, osobljem te forenzičkog pregleda snimki nadzornih kamera, policija je identificirala osam učenica povezanih s planiranjem i podmetanjem požara, priopćila je Nacionalna policijska služba u petak. 

Istraga o točnom uzroku požara se nastavlja. 

Govoreći o posljedicama požara, ministar obrazovanja Julius Ogamba rekao je da preliminarni nalazi ukazuju na višestruka kršenja sigurnosnih mjera u školi, uključujući prenapučenost spavaonica i zaključana izlazna vrata, prenosi BBC. 

Istraga u tijeku

"U spavaonici je bila gužva, a jedva izlaza vrata su bila zaključana, što je suprotno propisanim sigurnosnim pravilima", istaknuo je. 

Raspustio je školski upravni odbor i naredio pokretanje postupka protiv ravnatelja.

Ministar je najavio disciplinske i pravne mjere protiv svakoga za koga se utvrdi da nije ispunio svoje dužnosti.

Uz 16 tragičnih smrti, u požaru je ozlijeđeno još 79 učenika. Neki od njih su skakali s prvog kata kako bi se spasili iz buktinje. 

Sedam ozlijeđenih prebačeno je u četvrtak u Nairobi radi pružanja specijalizirane medicinske skrbi, dok su ostali liječeni i otpušteni.

Tijela preminulih prevezena su u obližnju mrtvačnicu radi konzervacije i DNK identifikacije.

Kenija ima dugu povijest požara u školama - prije samo dvije godine najmanje 21 osoba poginula je u požaru u studentskom domu u središnjoj Keniji.

KenijaPožarUhićenjaCrna Kronika
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike