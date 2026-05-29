Uhitili učenice zbog smrtonosnog požara: U očaju skakali kroz prozor da se spase iz buktinje

Policija je uhitila osam učenica za koje sumnja da su sudjelovale u podmetanju smrtonosnog požara u kenijskoj školi za djevojčice koji je odnio živote 16 učenica.

Požar je u ranim jutarnjim satima četvrtka u Akademiji za djevojke Utumishi u Gilgilu, udaljenom oko 120 kilometara sjeverozapadno od glavnog grada Nairobija, zahvatio gornji kat spavaonice koja je imala 135 kreveta na kat.

Nakon razgovora s učenicima, osobljem te forenzičkog pregleda snimki nadzornih kamera, policija je identificirala osam učenica povezanih s planiranjem i podmetanjem požara, priopćila je Nacionalna policijska služba u petak.

Istraga o točnom uzroku požara se nastavlja.

Govoreći o posljedicama požara, ministar obrazovanja Julius Ogamba rekao je da preliminarni nalazi ukazuju na višestruka kršenja sigurnosnih mjera u školi, uključujući prenapučenost spavaonica i zaključana izlazna vrata, prenosi BBC.

Istraga u tijeku

"U spavaonici je bila gužva, a jedva izlaza vrata su bila zaključana, što je suprotno propisanim sigurnosnim pravilima", istaknuo je.

Raspustio je školski upravni odbor i naredio pokretanje postupka protiv ravnatelja.

Ministar je najavio disciplinske i pravne mjere protiv svakoga za koga se utvrdi da nije ispunio svoje dužnosti.

Uz 16 tragičnih smrti, u požaru je ozlijeđeno još 79 učenika. Neki od njih su skakali s prvog kata kako bi se spasili iz buktinje.

Sedam ozlijeđenih prebačeno je u četvrtak u Nairobi radi pružanja specijalizirane medicinske skrbi, dok su ostali liječeni i otpušteni.

Tijela preminulih prevezena su u obližnju mrtvačnicu radi konzervacije i DNK identifikacije.

Kenija ima dugu povijest požara u školama - prije samo dvije godine najmanje 21 osoba poginula je u požaru u studentskom domu u središnjoj Keniji.