Najmanje 65 djece zarobljeno u urušavanju škole: Potvrđena smrt dječaka, strahuje se da će broj rasti

Deseci učenika zatrpani su pod ruševinama srušene školske zgrade u Indoneziji. Potvrđeno je da je najmanje 99 učenika ozlijeđeno, a strahuje se da je njih 65 još uvijek zarobljeno pod ruševinama nakon što se školska zgrada urušila u gradu Sidoarju u ponedjeljak, piše Sky News.

Foto: Profimedia

Spasioci su u utorak ujutro, više od 12 sati nakon tragedije, i dalje intenzivno radili na izvlačenju zatočenih. Potvrđen je jedan smrtni slučaj.

Žrtva je 13-godišnji dječak.

Foto: Profimedia

Prijavljeni su deseci ozlijeđenih, 99 mališana prevezeno je u lokalne bolnice, a smatra se da je 65 još uvijek pod ruševinama - uglavnom dječaci u dobi između 12 i 17 godina.

Očekuje se da će broj mrtvih porasti. Neki od ozlijeđenih su u kritičnom stanju.

Nesreća tijekom molitve

Zgrada je dio Islamskog internata Al Khoziny u gradu Sidoarjo na Istočnoj Javi. Roditelji učenika okupili su se vani, a postavljena je oglasna ploča s imenima onih koji se još uvijek vode kao nestali.

Foto: Profimedia

Jedan časnik za potragu i spašavanje, Nanang Sigit, rekao je:

"Dostavljamo kisik i vodu onima koji su još uvijek zarobljeni pod ruševinama i održavamo ih na životu dok naporno radimo na njihovom izvlačenju."

On je jedan od nekoliko stotina spasilaca uključenih u operaciju, uz policajce i drugo osoblje hitnih službi.

Foto: Profimedia

Glasnogovornik policije Jules Abraham Abast rekao je da su učenici sudjelovali u popodnevnim molitvama u zgradi. Dodao je da se zgrada urušila zbog neovlaštenog proširenja.

"Temelji stare zgrade očito nisu mogli poduprijeti dva kata betona i urušili su se", rekao je.

