Najmanje 18 ljudi poginulo u Egejskom moru, u tijeku je velika akcija spašavanja!

Najmanje 18 ljudi poginulo je kada je gumenjak s migrantima potonuo u srijedu kod zapadne turske pokrajine Mugle, priopćila je obalna straža, dodajući da se potraga i spašavanje nastavljaju u tom području.

Obalna straža rekla je da je brod s vanbrodskim motorom otkriven u 6 sati po lokalnom vremenu kod obale okruga Bodrum u Mugli te da je pokušao pobjeći unatoč ponovljenim upozorenjima da se zaustavi.

Brod je kasnije zbog nepovoljnih vremenskih i morskih uvjeta u tom području potonuo, dodaje se.

Akcija spašavanja

Helikopter obalne straže i tri broda poslani su u područje radi potrage i spašavanja, rekla je obalna straža, dodajući da su do sada spasili 21 osobu.

U izjavi nije navedeno odakle je brod krenuo niti kamo se uputio.

Egejsko more česta je tranzitna ruta za tisuće migranata koji pokušavaju prijeći iz Sjeverne Afrike i Bliskog istoka u Europu, posebno iz Turske, koja ugošćuje milijune izbjeglica iz Sirije, Iraka i Afganistana.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump se našao u bezizlaznoj situaciji, 'udario' po NATO-u: 'Skupite malo zakašnjele hrabrosti'