TRAGEDIJA U TURSKOJ /

Najmanje 18 ljudi poginulo u Egejskom moru, u tijeku je velika akcija spašavanja!

Najmanje 18 ljudi poginulo u Egejskom moru, u tijeku je velika akcija spašavanja!
Foto: ARIS MESSINIS/AFP/Profimedia, ilustracija

Brod je kasnije zbog nepovoljnih vremenskih i morskih uvjeta u tom području potonuo

1.4.2026.
10:31
Hina
ARIS MESSINIS/AFP/Profimedia, ilustracija
Najmanje 18 ljudi poginulo je kada je gumenjak s migrantima potonuo u srijedu kod zapadne turske pokrajine Mugle, priopćila je obalna straža, dodajući da se potraga i spašavanje nastavljaju u tom području.

Obalna straža rekla je da je brod s vanbrodskim motorom otkriven u 6 sati po lokalnom vremenu kod obale okruga Bodrum u Mugli te da je pokušao pobjeći unatoč ponovljenim upozorenjima da se zaustavi.

Brod je kasnije zbog nepovoljnih vremenskih i morskih uvjeta u tom području potonuo, dodaje se.

Akcija spašavanja

Helikopter obalne straže i tri broda poslani su u područje radi potrage i spašavanja, rekla je obalna straža, dodajući da su do sada spasili 21 osobu.

U izjavi nije navedeno odakle je brod krenuo niti kamo se uputio.

Egejsko more česta je tranzitna ruta za tisuće migranata koji pokušavaju prijeći iz Sjeverne Afrike i Bliskog istoka u Europu, posebno iz Turske, koja ugošćuje milijune izbjeglica iz Sirije, Iraka i Afganistana.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
