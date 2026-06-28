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'PLJAČKAJU NAŠ RAD' /

Francuz doživio noćnu moru, pojavila se parazitska knjiga: 'Ovo potresa granice'

Francuz doživio noćnu moru, pojavila se parazitska knjiga: 'Ovo potresa granice'
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Foto: Screenshot/X

Nakon uložene žalbe, knjiga je uklonjena s američke platforme, ali se sada, ističe autor, nudi 'u prodaji na brojnim drugim web stranicama'

28.6.2026.
16:17
Hina
Screenshot/X
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Francuski pisac i svjetski putnik Julien Blanc-Gras osudio je u nedjeljnom izdanju novina Le Monde umjetnu inteligenciju, napisavši kako ona "potresa granice stvarnosti", nakon što je na Amazonu otkrio "parazitsku knjigu" koja u potpisu ima njegovo ime, ali je on nikada nije napisao."

"Tehnološki divovi pljačkaju nas, pljačkaju naš rad da bi njime 'hranili' svoje AI modele, i to bez našeg pristanka i bez naknade. AI koji je preplavio naše ekrane potresa granice stvarnosti. AI koji sada može prisvojiti i naše glasove, naše slike i naša imena u podlim prijevarama", napisao je, detaljno opisavši prijevaru čija je žrtva postao.

Knjiga pod nazivom "Potpuni vodič za avanturiste: Priručnik za preživljavanje modernog putnika", prodana za 17,05 eura, navodno nosi njegov opis, ako je vjerovati opisu na Amazonu, koji ga predstavlja kao "putujućeg autora".

'Nikada nisam napisao tu knjigu'

"Julien Blanc-Gras, to sam ja. I doista, ja jesam putopisac, globe-trotter. Problem je u tomu što ja nikada nisam napisao ovu knjigu", pojasnio je autor neobičnih putopisa ("Specijalni dopisnik", "Turist" itd.) u svom članku.

"Ja nisam izmišljen, ja postojim i na naslovnici je doista moje ime. Ali ovdje je prijeđena granica - granica krađe identiteta", piše Blanc-Gras te dodaje kako je vrhunac cinizma to što je svaka stranica označena frazom 'materijal zaštićen autorskim pravima'“.

Nakon uložene žalbe, knjiga je uklonjena s američke platforme, ali se sada, ističe autor, nudi "u prodaji na brojnim drugim web stranicama, američkim, danskim i korejskim".

Podsjećajući na razne parlamentarne inicijative čija je svrha zaštititi i provesti autorska prava, Julien Blanc-Gras smatra da umjetna inteligencija sada dovodi u pitanje porijeklo kreativnih djela.

"Dobrodošli u doba u kojemu ljudski element nije ništa više od hipoteze", zaključio je.

Umjetna InteligencijaAmazonKnjigaFrancuska
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