Muskov otac optužen za seksualno zlostavljanje djece: Horor traje već tri desetljeća

Elon Musk izložio je veliki dio svog života javnosti. Tehnološki milijarder svakodnevno objavljuje na svojoj društvenoj mreži X, surađivao je na dvije biografije i često govori u podcastima i na konferencijama, piše New York Times.

Ali, o jednom ključnom čovjeku iz svog života - nije otkrio mnogo. Elon Musk prekinuo je odnose s ocem Errolom Muskom (79) zbog optužbi za seksualno zlostavljanje djece. Optužbe su se više puta prelijevale u život Elona Muska jer su ga rođaci kontaktirali za pomoć, a on je ponekad posredovao.

Obiteljski problemi upleli su Elona Muska u bolnu višegeneracijsku sagu dugu tri desetljeća koja ga i dalje prati. Errola se optužuje da je zlostavljao petero svoje djece i pokćerku.

Prva žrtva imala je četiri godine

Najranija optužba bila je 1993. godine kada je Errol Muskova pokćerka, tada četverogodišnjakinja, rekla rodbini da ju je dodirivao u obiteljskoj kući. Deset godina kasnije, pokćerka je rekla da ga je uhvatila kako miriše njezino prljavo donje rublje.

Neki članovi obitelji također su optužili Errola Muska za zlostavljanje dviju njegovih kćeri i posinka. I nedavno, 2023. godine, članovi obitelji i socijalni radnik pokušali su intervenirati nakon što je njegov tada petogodišnji sin rekao da ga je otac dodirivao po stražnjici.

Prema policijskim i sudskim zapisima, kao i članovima obitelji, pokrenute su tri odvojene policijske istrage. Dvije istrage su završene, dok nije jasno što se dogodilo u trećoj. Errol Musk nije osuđen ni za jedan zločin.

Ima snažnu kontrolu nad većinom obitelji

Errol Musk, koji ima najmanje devetero djece i posinaka te je bio oženjen s tri žene, održava snažnu kontrolu nad većim dijelom obitelji. Bivša pokćerka, koja ga je optužila da ju je dodirivala kad je imala 4 godine, rekla je da je kasnije s njim dobila dijete kad je imala 20 godina.

Borila se s ovisnošću o drogama, dok se njezina majka - koja se dva puta udala za Errola Muska - borila s mentalnim problemima.

Pokćerka, koja sada ima 37 godina i nekoliko djece, prvi put je javno progovorila o situaciji za The Times. Nije odgovorila na pitanja o optužbama za zlostavljanje koje uključuju Errola Muska, ali je rekla da ona i njezina djeca ne žive s njim.

"Moja djeca su sigurna i zbrinuta", rekla je.

Rekla je da joj glavna financijska podrška dolazi od Elona Muska, koji joj mjesečno šalje novac i kupio joj je automobil.

"Elon je uvijek bio tu", rekla je.

